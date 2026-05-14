半導體材料市場 台灣連16年居冠

台灣已連續第16年是全球最大半導體材料消費市場。（歐新社資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際半導體產業協會（SEMI）昨發布最新報告，二〇二五年全球半導體材料市場營收年增六．八％、達七三二億美元，創下歷史新高；其中，台灣營收達二一七億美元，連續第十六年穩居全球最大半導體材料消費市場。

SEMI表示，台灣已連續第十六年是全球最大半導體材料消費市場，中國去年以一五六億美元位居第二，皆呈現雙位數成長，南韓以一一二億美元排名第三；除了歐洲外，所有地區二〇二五年營收皆較前一年成長，其中以中國與北美市場成長幅度最快。

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二〇二五年全球半導體材料市場營收七三二億美元，創歷史新高，其中晶圓製造材料與封裝材料二大項目同步成長，反映出製程複雜度提升、先進製程需求增加及高效能運算與高頻寬記憶體（HBM）製造投資持續推進。

SEMI指出，二〇二五年晶圓製造材料營收年增五．四％、達四五八億美元，而光罩（photomask）、光阻劑（photoresist）與光阻輔助劑（ancillaries）等微影相關材料，以及濕式化學品等，皆呈現強勁雙位數成長；主要是受惠於製程強度提高與微影要求日益嚴格，帶動材料使用量持續增加。

另封裝材料營收年增九．三％，達二七四億美元，其中的基板（substrates）與打線接合（bonding wire）材料漲幅最為突出，成長主要受惠於金價走升，推動打線材料價格提升，以及先進基板需求擴大。

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