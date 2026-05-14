台積供不應求外溢效應 台供鏈上修成長

多家半導體供應鏈廠商表示，今年將追隨台積電擴張腳步，上修全年營收成長幅度。（法新社資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI需求大爆發，台積電先進製程與先進封裝產能供不應求，美國、日本等地積極擴產，吸引台積電海外客戶不約而同對台灣相關供應商下單，多家半導體供應鏈廠商表示，今年將追隨台積電擴張腳步，上修全年營收成長幅度。

聖凰科技以研發與生產高階半導體微污染防治（AMC）設備、自動化晶圓傳載充氣系統（N2 Purge）研發製造為主，可即時監控並去除環境中的微污染，以確保良率，已打入晶圓代工龍頭廠、國際記憶體大廠。

請繼續往下閱讀...

聖凰董事長周傳華表示，美、日相繼建立半導體在地化生產，今年海外客戶陸續上門，聖凰已承接到美、日相關設備訂單，今年營收增幅可望上修，明年也有信心比今年更好。

另一家半導體供應與傳送載具相關設備董事長也說，台積電先進製程與先進封裝產能供不應求，該公司出貨給台積電相關設備將比預期增多；英特爾因擴產需求，也對該公司下單，並給予較高價格，預估今年營收目標將上修。

半導體業者透露，台積電先進封裝CoWoS產能不足，英特爾將啟動美國奧勒岡與越南廠的EMIB先進封裝產能，近期已對台灣多家設備商下單；有些業者原本年初看淡今年營運，但意外接獲英特爾訂單，將有機會挹注今年營利。

台灣半導體供應鏈私下透露，仍不看好英特爾在晶圓代工發展。業界多認為，其新任執行長陳立武擅長策略導向財務投資，目前營造蘋果、特斯拉投產消息，有助拉抬股價，但實際企業文化仍是「慢吞吞」；晶圓代工講求效率，量產拚良率與產能規模，仍看不到英特爾的決心與動作，只能當客戶的第二、第三供應商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法