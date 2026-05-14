陶朱隱園第2戶賣出 每坪失守250萬

根據實價網最新揭露，北市信義計畫區旋轉豪宅「陶朱隱園」3樓以7.5億元成交。（記者徐義平攝）

去年底賣出的17樓單價364萬 高低樓層價差120萬、全台最大

〔記者徐義平／台北報導〕去年底才坐上全台最貴豪宅、單價首破三〇〇萬元的「陶朱隱園」，根據實價網最新揭露，三樓每坪單價不但跌破三〇〇萬元、還摜破二五〇萬元，與之前揭露的十七樓單坪價差超過一二〇萬元；更較二〇一九年透過「關係戶交易」單價撐破六〇〇萬元的「豪宅天際線」，僅一半不到。

曾被市場戲稱為豪宅藝術品的「陶朱隱園」，二〇一九年出現首戶買賣移轉紀錄，由關係企業承耀公司買下七樓，以擔保債權推估總價約十八億至二十二億元，每坪單價破六〇〇萬元，業界驚呼是「建坪當地坪在賣」；去年底揭露十七樓交易，才算是賣出的第一戶，扣除車位後換算單價破三〇〇萬元，超越「元利信義聯勤」的單價二九九萬元紀錄，躍居豪宅一哥。

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根據實價網最新揭露，「陶朱隱園」三樓總價七．五億元、建坪約三四六．九二坪（包括五車位、約四十七．五坪），以一個車位價格五〇〇萬元，拆算每坪單價約二四二．一三萬元。對比十七樓總價十一．一億元、拆算每坪單價約三六四．〇一萬元，房產業者指出，陶朱隱園高、低樓層價差應該是全台最大，總價相差三．六億元、單坪價差超過一二〇萬元。

另外，之前苦賣九年的「帝寶」二十一樓近期總算完成過戶，該戶坪數約三一六．四三坪（包括四車位、約五十四坪）；據悉，該戶成交總價不到五．五億元，每坪單價低於二〇〇萬元。

業界︰成交價符合目前行情

北市豪宅失落十年未見終點

馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，北市豪宅市場長年受到政策抑制，已失去活力，且缺乏國際盤，近幾年整體成交價不進反退，陶朱隱園十七樓戶每坪單價突破三〇〇萬元，「只能算是個案」，三樓戶單價反而比較符合目前行情，也透露出建商傾向脫手套現，更願意讓利出售；北市豪宅市場「失落十年」恐還未見到終點。

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