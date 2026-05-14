川普率17CEO訪中 聚焦貿易障礙

隨川普訪中的美企CEO各有所求

同行企業各有實質訴求 黃仁勳臨時受邀 專家︰不代表晶片管制將轉向

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普十三日展開為期三天的中國訪問，原本只有特斯拉、Meta和貝萊德等十六家企業的執行長同行，輝達執行長黃仁勳不在受邀之列，但在最後一刻川普臨時致電黃仁勳邀他加入。路透報導，與二〇一七年川普首個總統任內訪中時，希望與中國敲定貿易大單不同，這次同行的企業執行長們都帶著實質訴求而來，希望能解決在中國面臨的監管阻礙、市場准入等問題。

為川習會鋪路 貝森特、何立峰已在南韓磋商

川普在離開華府後於自家社群平台「真實社群」發文表示：「我將請習主席開放中國，讓這些卓越人才大顯身手，協助中國邁向更高層次。這會是我的第一個要求。」而在川習會正式登場前，美國財長貝森特和中國副總理何立峰已在南韓仁川機場展開經貿磋商，為川習會鋪路。

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知情人士透露，川普這次出訪與二〇一七年講究排場和簽署大型貿易協議的做法截然不同，這次隨行的企業執行長由前次的廿九人縮減至十七人，且都帶著實質訴求，希望解決在中國面臨的監管阻礙、市場准入等問題。

美企要求中國 供應鏈勿武器化

智庫「榮鼎集團」地緣政治策略師谷容（Reva Goujon）表示：「除波音和嘉吉（Cargill）涉及採購協議外，其他企業主要針對關鍵的投入供應（input supply）問題提出要求，並向北京傳達訊息：若想吸引投資，中國必須成為可靠的夥伴，而非將供應鏈武器化。」

至於在最後一刻受邀同行的黃仁勳，研究機構Gavekal Technologies分析師卡瓦賈（Laila Khawaja）說，黃仁勳受邀臨時加入，更多的是反映他「遊說努力」的成果，不代表華府對中國高階晶片出口管制的立場轉向。

卡瓦賈指出，晶片出口管制是複雜且政治敏感的項目，不太可能在一場短暫峰會期間取得重大突破，北京幾乎肯定會提出科技管制問題，但華府撤回管制的可能性仍低；不過，川習會仍可能觸及輝達關切的H200晶片銷中問題。

去年十二月，川普政府同意輝達向中國銷售H200晶片，今年年初也發出許可證；但美國商務部長盧特尼克四月表示，H200晶片仍未對中國企業輸出，理由是中國政府不讓他們購買。

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