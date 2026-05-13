財經青紅燈》AI通膨增溫

中東戰事推升能源價格，但政府採取穩定物價措施，國內物價相對其他國家平穩。根據主計總處調查，4月CPI年增1.74%，連續12個月低於2%，但漲幅較3月擴大，其中油料費漲13.6%、創4年最大漲幅；且生產者物價指數（PPI）、進口物價指數均創逾40個月最大漲幅，美元計價出口物價指數漲幅18%更創47年新高，主因礦產品、電子及資通產品價格上揚。換言之，除了能源價格飆漲之外，AI供應鏈通膨持續增溫，全球正面臨能源與AI雙重通膨壓力。

AI商機大爆發，各國紛紛投入AI基礎建設，摩根士丹利全球首席經濟學家Seth Carpenter表示，預估2025至2028年相關資本支出超過3兆美元；高盛則指出，預估未來5年AI基建成本將達4兆至8兆美元。在AI需求遍地開花下，電子產業鏈供給趨緊，推升價格持續走高，除AI晶片外，包括PCB、散熱、記憶體等價格均大漲。目前台灣及南韓在全球AI供應鏈各有利基，但相較於南韓以記憶體為主，台灣從晶片設計到資料中心機櫃「一條龍」，可以說台灣AI硬體已形成全球最完整生態系統。

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因此，這波AI浪潮推波助瀾下，台灣經濟表現驚豔全球，連續2季GDP成長10%以上，第1季GDP更高達13.69%、創近39年新高，台股也一舉站上4萬點；不過，目前資通及電子零組件出口占比高達78.6%，產業失衡情況值得關注。此外，美伊戰事遲未落幕，國際能源價格居高不下，加上AI供應鏈通膨升溫，企業生產端及客戶消費端都面臨壓力；若中東局勢升溫，原油供應持續受阻，全球將面臨能源及AI雙重通膨挑戰，勢必牽動全球經濟表現，政府及企業應審慎因應。（鄭琪芳）

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