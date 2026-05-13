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每月漲價10~20% 至少到Q3》鈺創︰記憶體缺貨到明年中

2026/05/13 05:30

鈺創董事長盧超群看好營運續旺。（記者卓怡君攝）鈺創董事長盧超群看好營運續旺。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕記憶體產業因AI持續熱轉，IC設計廠鈺創（5351）董事長盧超群表示，記憶體缺貨最快要到明年中後才可能逐步緩解，預估DRAM價格每月漲幅約10%至20%，漲價至少延續到第3季，DDR4、DDR5至少缺貨到明年中；鈺創過去3年持續擴大投資，隨著DRAM價格維持高檔、AI與邊緣運算需求持續擴大，鈺創在AI邊緣運算、機器人等領域不斷推出創新品，訂單能見度已達明年上半年，看好營運持續向上。

訂單能見度達明年上半年

針對記憶體價格大漲，盧超群表示，這次漲這麼快，他個人也有點訝異，目前合約價仍在上漲，即使DRAM漲幅可能在第3季底放緩，但隨著AI新產品與新需求加入，價格仍可能向上衝。現在DRAM價格只是回到公平且合理的價格，這波缺貨屬於結構性需求改變，預估短期內漲價仍會持續，隨著先進邏輯製程技術導入記憶體底層設計，包括4、5奈米等先進製程導入DRAM架構，產品複雜度、成本與價值同步提高。

盧超群表示，全球半導體產值去年約為8800億美元，今年將成長至1.3兆至1.4兆美元，其中DRAM產值預估已從4000億美元上修至5600億美元，Flash記憶體產值至少達2800億美元，兩者合計市場規模上看7000億至8000億美元，記憶體占全球半導體總產值中的比重接近一半。

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