台積電Q1股息增至7元 美廠擴建 增資創新高

台積電因應亞利桑那建廠擴產需求，核定大舉增資。（彭博檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨召開董事會，通過5項重要議案，其中攸關100多萬股東的股利配發案，董事會決議配發今年第1季每股現金股利由6元提高為7元，創季度配發股利以來新高，配發總金額將達1815億元，除息交易日預計在9月16日，並於10月8日發放股利。

台積電第1季稅後盈餘約5724.8億元，每股稅後盈餘22.08元，獲利創新高。台積電每股現金股利提高到7元，大股東國發基金持有16.537億股，將可分到逾115億元。

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季度資本預算逾312億美元

董事會也大手筆核准季度資本預算約312億8430萬美元（約9848.3億台幣）。台積電表示，為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，此資本預算將作為建置先進製程產能、廠房興建及廠務設施工程用途。

台積電董事會並核准於不超過200億美元（約6296億台幣）的額度內增資公司百分之百持股子公司美國TSMC Arizona。台積電自2020年底宣布赴美設廠以來，TSMC Arizona已多次增資，從35億美元到累計75億美元不等，這次是增資金額最高一次，主要因應亞利桑那廠建廠與擴產需求。

台積電董事會亦核准4項人事擢升案，分別是企業規劃組織副總李俊賢升任資深副總，品質暨可靠性組織資深處長吳怡璜升任副總，研究發展組織奈米製像技術發展資深處長辜耀進升任副總，營運組織智能製造中心資深處長呂金盛升任副總。其中，最特別的是，辜耀進與現任超微半導體執行長蘇姿丰曾是麻省理工學院研究所同學。

台積電繼第1季董事會一口氣核准4位副總擢升為資深副總、4位資深處長級主管升任為副總，這次再度提拔1位副總為資深副總、3位資深處長為副總，顯示隨著全球布局，中生代接班梯隊越來越增多人選，也使資深副總與副總人數達29位，創歷年新高。

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