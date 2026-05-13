美4月CPI年增3.8% 近3年新高

伊朗戰爭爆發，汽油價格走高影響，美國4月消費者物價指數（CPI）年增3.8％，創2023年5月以來最高。（法新社）

今年恐難降息 美股4大指數齊跌

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國四月消費者物價指數（CPI）年增三．八％，創二〇二三年五月以來最高，明確顯示伊朗戰爭爆發以來，汽油價格走高的影響。市場普遍預期，聯準會（Fed）今年將維持利率政策不變，如果通膨持續走高，甚至有些許升息的可能性。受此影響，美股四大指數週二開盤走跌，道瓊跌逾三五〇點，費城半導體重挫二％。

美國勞工部週二公布數據顯示，經季節性調整，美國四月CPI月增〇．六％，符合預期，但年增幅度從三月的三．三％升高，並高於道瓊預期的三．七％。排除波動性大的食品與能源價格，核心CPI年增二．八％，高於前一月〇．二個百分點，月增〇．四％。

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能源價格年漲17.9％

CNBC報導，儘管食品價格月增〇．五％，但跳漲三．八％的能源價格才是通膨飆升的主因。能源價格年漲十七．九％，食品年漲三．二％。汽油指數年增幅度高達二十八．四％。

該報告也對勞工帶來壞消息：平均時薪月減〇．五％、年減〇．三％。海軍聯邦信用合作社首席經濟學家隆恩（Heather Long）說，「三年來通膨第一次吞噬了所有的工資增長，這對中低收入家庭來說，是一個打擊」。

這份最新通膨數據公布的時機，正值Fed走到政策的十字路口。今年以來，Fed維持基準利率不變，但四月底的政策利率投票中，有四票持反對意見，創一九九二年以來最高紀錄。

與此同時，將接掌Fed主席的華許表態支持降息；但伊朗戰爭爆發以來，通膨走高，該立場實難以維持。

Northlight資產管理投資長扎卡雷利指出，「基於通膨朝向錯誤方向進展，而勞動市場仍然強勁，聯準會不太可能很快降息，我們或許對明年升息的可能性開始進行押注」。

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