南韓官員拋普發「AI紅利」 韓股應聲重挫

南韓總統政策顧問提議，應考慮將AI獲利所創造的「超額稅收」返還給全民。消息傳出後，週二南韓綜合指數（KOSPI）重挫。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體晶片大廠三星電子、SK海力士獲利大增，南韓總統李在明的高級政策顧問近日提出運用AI獲利所創造的超額稅收向全民發放紅利的構想；消息傳出後，週二南韓綜合指數（KOSPI）重挫。

《彭博》報導，南韓總統政策室長金容範（Kim Yong-beom）十一日在臉書發文指出，AI時代的利益往往集中在記憶體企業、核心技術人才與資產持有者身上，多數中產階級只能間接受益，因此政府應考慮將AI獲利所創造的「超額稅收」返還給全民。

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金容範並舉挪威主權財富基金為例，該基金成立於一九九〇年代，旨在將石油收入重新投入社會，他認為這種社會回報原則同樣適用於AI熱潮為南韓帶來的意外之財。

消息傳出後，週二南韓股市劇烈震盪，KOSPI指數在三星電子、SK海力士帶領下，盤中重挫五．一％。金容範隨後澄清，並非主張對企業開徵新的暴利稅，而是希望運用AI熱潮帶來的超額稅收；南韓總統府一名官員也強調此為金個人意見，非正式討論內容。韓股收盤下跌二．三％。

這起事件再次印證政界人士對AI發展可能加劇貧富差距的擔憂；在南韓，相關憂慮尤其明顯。

AI加劇貧富差距 韓憂慮更深

三星電子預計今年的營業利潤將達三三〇兆韓元（約七兆台幣），這將使其超越蘋果和Google，成為全球僅次於輝達、獲利第二高的上市公司；SK海力士預計今年營業利潤將達二三九兆韓元。證券分析師推估，若這二家公司今年營利合計達五〇〇兆韓元，需繳納的企業所得稅可能超過一〇〇兆韓元，恐將超過南韓政府先前預估的今年企業所得稅總額約一〇〇兆韓元。

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