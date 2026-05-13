避險基金瘋亞股 上週加碼台日韓創紀錄

摩根士丹利報告指出，全球避險基金上週對台灣、日本與南韓股票的買進規模，創10年來單週最高紀錄。（資料照）

大摩︰規模破10年單週紀錄

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透十二日報導，摩根士丹利（大摩）報告指出，全球避險基金加大押注亞洲，上週對台灣、日本與南韓股票的買進規模，創十年來單週最高紀錄。

這份大摩主要經紀業務團隊提供給客戶的報告說，避險基金大部分股票的買進「發生在美國境外，而亞太地區推動多數相關活動」。流入台灣、日本與南韓的避險資金來自「所有地區與所有策略客戶」，這使五月七日截止的一週，成為逾十年來名目買進總額最大的一週；但報告未提供具體數據。

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全球投資人湧入亞洲科技股，企圖分得人工智慧（AI）投資收益一杯羹；台灣、日本與南韓是半導體及硬體投資關鍵據點。亞洲市值最大的三家公司都是晶片製造商：台積電、三星電子與SK海力士，他們近期創紀錄營收，凸顯其在全球AI供應鏈中的關鍵地位。

總部設在紐約的避險基金Tekne Capital合夥人薩庫爾（Hussein Sacoor）說，「我們仍處在國際科技週期的初期階段，而對亞洲相關類股的持股比例及其估值仍偏低，但地位卻日益重要」；他說，就成本與材料清單而言，約九十％的科技供應鏈位於亞洲，而多數的資本仍集中在美國市場。

台灣、日本與南韓主要指數上週均創下新高紀錄。摩根士丹利表示，上週的買盤聚焦於半導體與硬體；避險基金對台日韓的淨曝險部位已上升至大摩主要經紀業務團隊二〇一〇年起追蹤相關數據以來最高，目前占全球配置約十九％。

另一份由高盛集團發布的報告指出，全球避險基金在三月大舉拋售後，四月重回亞洲市場，創十年來最大單月買入規模。

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