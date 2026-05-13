4月證交稅收546億 創單月新高

財政部昨公布4月全國稅收1895億元、年增23％。（彭博資料照）

全國稅收年增23％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布四月全國稅收一八九五億元、年增二十三％；累計一至四月稅收八四五〇億元、創歷年同期新高，年增十九．三％。財政部表示，四月台股強勢反彈、價量俱揚，上市櫃日均量首度破兆元，推升四月證交稅達五四六億元、創歷年單月新高，年增二．一倍、為逾十六年最大增幅；前四月證交稅一七八三億元、創歷年同期新高，年增一．四倍、創二十二年同期最大增幅。

根據統計，前四月稅收年增一三七〇億元，以證交稅增加一〇三五億元、營業稅增三一七億元、綜所稅增一五五億元較多，貨物稅則減少一二三億元；各級政府中，前四月中央政府稅收年減十七億元、地方政府年增一四四一億元，主因新版財劃法上路。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，包括綜所稅、營業稅、證交稅、期交稅、遺產稅、使用牌照稅及娛樂稅，前四月稅收均創歷年同期新高。

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財政部指出，前四月營所稅三十四億元、年減六十九．三％，因有大額退稅案件，抵銷延分期稅款陸續入帳的影響。前四月綜所稅二〇四〇億元、年增八．二％，主因盈餘分配及薪資扣繳稅款成長。前四月營業稅二二四一億元、年增十六．四％，因內需穩定，資通、電子零組件等進口稅額增加，但外銷退稅亦增，抵銷部分增幅。

另，四月上市櫃股票平均每日成交值首度破兆元、達一兆一四一〇億元，四月證交稅達五四六億元、年增二．一倍，連續九個月成長。劉訓蓉說，證交稅連兩個月超過五百億元，前四月證交稅預算達成率已達七十一．三％。

房市方面，不動產相關稅收增減互見，四月土增稅年增四．八％、契稅年增八．一％，個人房地合一稅則年減一．四％，但減幅趨緩。前四月土增稅年減十一．三％、契稅年增七．七％、個人房地合一稅年減五．二％。劉訓蓉表示，房地交易稅收減幅收斂，但還是處於相對低檔。

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