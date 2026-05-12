通縮未解 油價推升中國PPI、CPI

伊朗戰爭推升進口能源成本，中國4月生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）雙雙走高。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕伊朗戰爭推升進口能源成本，中國四月生產者物價指數（PPI）及消費者物價指數（CPI）雙雙走高；但在內需疲軟和產能過剩等問題未解決的情況下，中國經濟能否達成真正的通貨再膨脹（reflation），引發質疑。

4月PPI年增2.8％ 45月新高

中國國家統計局表示，四月PPI年增二．八％、創四十五個月新高；四月CPI年增一．二％，大於三月的一％。該局高級統計師董莉娟表示，PPI加速是由全球石油價格上漲推動的，導致中國燃料加工和化學品等相關行業的成本上升；此外，油價上漲和假期期間外出需求增加，也推高CPI增幅。

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分析師指出，就數據來看，通膨動能的增強似乎是正面訊號，但潛在需求依舊疲弱，製造商可能難以轉嫁成本。

凱投宏觀（Capital Economics）發布報告指出，伊朗戰爭的影響再度推高中國四月的通膨，但價格上漲的壓力仍侷限在較小範圍，不太可能形成廣泛的通貨再膨脹壓力，即使進口價格上漲繼續造成衝擊，工業產能過剩和需求低迷也將限制通膨。

保銀資產管理公司首席經濟學家張智威表示，預計石油價格和出口動能至少在未來幾個月會維持高檔，通膨壓力可能在短期內持續。凱投宏觀則預計，中國整體CPI將在今年稍晚觸頂，但其峰值將遠低於政府設定的二％目標，到今年底將回落至一％以下。

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