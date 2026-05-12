抑制油價 大摩：臨界點在6月

摩根士丹利報告預期，如果荷姆茲海峽持續封鎖至6月下旬，屆時油價可能漲至每桶130至150美元。（路透資料照）

荷姆茲若遲未開放 美國增加原油出口、中國進口放緩等規避因素 恐將失效

〔編譯魏國金／綜合報導〕摩根士丹利（大摩）報告預期，如果荷姆茲海峽持續封鎖至六月下旬，抑制油價在伊朗戰爭爆發後飆漲的多重因素恐不再奏效，屆時油價可能漲至每桶一三〇至一五〇美元。

彭博報導，報告指出，即使國際油市已損失近十億桶原油，但期貨價格尚未突破二〇二二年的水準，當年二月下旬俄羅斯入侵烏克蘭後，布蘭特原油期貨三月飆漲至每桶一二八美元，西德州中級原油漲至一三〇．五美元。

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大摩分析師指出，市場具有一定緩衝空間、投資人對荷姆茲海峽將重啟的預期心理，以及美國原油出口升高，而中國的進口放緩等因素，都有助於緩和伊朗戰爭對市場的衝擊。

報告標題為「與時間賽跑」的部分指出，「美國每日增加三八〇萬桶原油出口，而中國每日減少五五〇萬桶原油進口，使全球其他地區免於每日九三〇萬桶供應緊張的影響，這是相當可觀的數量」。

報告表示，展望未來，如果荷姆茲海峽封鎖的時間超過美國或中國能夠支撐的時期，國際油市可能再度趨緊。目前中國的狀況似乎還好，「而美國能否持續如此高的出口水準，難以判斷，但似乎面臨更大壓力」。

大摩預測的基本情境是，荷姆茲海峽六月重新開放，且美國與中國仍維持市場部分緩衝；但若封鎖持續至六月下旬，或甚至到七月，則布蘭特原油價格將承受此前得以規避的壓力。

封鎖延長 布蘭特將飆逾130美元

在大摩預測的基本情境下，布蘭特原油本季每桶一一〇美元，第三季降至一百美元，第四季為九十美元。若在荷姆茲海峽封鎖更長的情境下，布蘭特原油價格將飆漲至每桶一三〇至一五〇美元。

在美國總統川普十日發文表示，伊朗提供的和平方案「完全無法接受」後，布蘭特原油期貨十一日一度飆漲四．六％，之後漲幅收斂至二．六％，每桶報一〇四美元。

市場不寄望通航 認高油價非暫時

另外，CNBC報導，目前「TACO」（川普總是退縮）交易已經乏人問津，現在興起的是「NACHO」（荷姆茲海峽毫無開放可能）交易。

eToro市場分析師Zavier Wong說：「基本上，市場對於很快解決荷姆茲通航問題已不抱希望了，這場危機多數時間每個停火消息都引發原油劇烈拋售，但交易員對危機解決的持續押注從未實現。NACHO承認高油價不是暫時性衝擊，而是目前的市場環境。」

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