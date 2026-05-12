財經青紅燈》股票處置制度礙到誰?

聯發科（2454）上週股票因被證交所列為處置股票而引發關注，多位立委關切，要求金管會檢討股票處置制度，金管會主委彭金隆當場允諾會在一個月內提出檢討報告。（記者田裕華攝）

國內IC設計龍頭聯發科（2454）上週股票因被證交所列為處置股票而引發關注，多位立委關切為何市值這麼大的公司也會被列為處置股票，要求金管會檢討股票處置制度，金管會主委彭金隆當場允諾會在一個月內提出檢討報告，初步會有豁免條款、排除市值大的公司。

其實立委質詢此議題，可能要先搞清楚聯發科為何會被列入處置股票？那是因為原本股價已有不小漲幅的聯發科，外資又出具看好的研究報告，這份報告有點浮誇，已預估聯發科明年EPS為100元、2028年甚至有400元，這對當時股價「只有」2600多元的聯發科來說，看起來就顯得相對便宜。

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台股的股票處置制度已行之有年，會推出相關制度，主要是遏止中小型股被惡意炒作、保障投資人權益，從這個角度來看，大型股應該被豁免，好像言之有理，但誰敢打包票大型股不會被炒作？這次聯發科的外資報告，現在無法驗證是不是真有其事、還是譁眾取寵，等到後年大家早就忘了這件事，倒楣的是處置制度卻要被檢討。

其實看聯發科處置後的股價，反而是「越關越大尾」，列入處置股票3個交易日累積漲幅達13%，還創新天價，明顯比大盤強勢，過往也有人認為，列入處置股票反而是在幫該檔股票鎖籌碼，讓閒雜人等不容易進出，讓市場冷靜一下，也不全然是壞事。

大型權值股股價本來就不易暴起暴落，這次該檢討的不是制度本身的問題，而是是否有炒作的嫌疑，況且各國針對股價大起大落有不同的管理模式，台股因為有漲跌幅限制，無法像美國在盤中直接熔斷停止交易，處置制度彌補了交易制度的不足，沒有什麼大問題，切勿因噎廢食、自廢武功！（陳永吉）

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