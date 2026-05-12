營收速報》併購效應 和泰車營收創新高

大同4月營收41.39億元。（資料照）

併購效應 和泰車營收創新高

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）公告4月合併營收301.6億元，月增25%、年增30%，創單月新高；累計1~4月合併營收1007.8億元，年增5.75%，單月及前4月合併營收雙雙創下同期歷史新高。

和泰汽車表示，4月車市仍受關稅不確定因素影響，代理的TOYOTA與LEXUS雙品牌4月合計領牌數為1萬2449輛，年減0.1%；累計1~4月領牌數為4萬8858輛、年減8.7%，市占率38.2%。

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和泰汽車表示，4月營收成長，主要是去年底取得南關東、北海道、東北海道、宮城及福島5家日野經銷商80%股權，自4月起納入集團合併營收，貢獻營收約36億元，帶動整體營收成長。

大同營收年月雙減 電力事業逆勢成長

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）公告4月營收41.39億元，月減2.87%、年減3.5%，前4月累計營收為156.27億元，年增5.34%。大同說明，4月營收衰退主因受電力新能源事業的交期影響，不過電子代工事業暢旺，提升前4月累計營收表現。

大同近年著力耕耘重電、新能源事業。該公司指出，4月重電產品穩定出貨，受惠台電大安變電所變壓器銷貨，電力事業群單月表現亮麗。

針對馬達事業，大同也表示，因AI需求暢旺，帶動半導體大廠擴廠需求，大同也陸續接獲中型馬達訂單，有望挹注下半年營運，電動車馬達也獲追單。

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