獲利速報》群創首季EPS0.2元 全年獲利可期 新普首季EPS6.83元 估Q2優於Q1

群創首季本業獲利轉正，Q2審慎樂觀。（記者陳梅英攝）

群創首季EPS0.2元 全年獲利可期

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠群創（3481）昨董事會通過首季財報，第一季受惠於品牌客戶提前拉貨，營收成長17.5%，帶動毛利率回升至14.4%，創4年來新高；本業亦順利轉虧為盈，稅後盈餘17.9億元，每股稅後盈餘0.2元。預期後續在賣廠的業外收益挹注下，全年獲利可期。

群創表示，第一季雖然適逢春節長假，但在運動賽事及記憶體漲價預期心理的帶動下，品牌客戶提前拉貨趨勢顯著。展望第二季，全球經濟仍具不確定性，但首季拉貨動能可望延續，面板需求維持審慎樂觀。

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公司將靈活調整產品組合以應對市場波動，持續推動「雙軌轉型」策略，深耕非顯示器領域多元發展。目前群創非顯示器領域營收占比約44%，估第二季非顯示器領域營收持平，商用顯示器有低個位數下滑、消費性顯示器有低個位數成長。

新普首季EPS6.83元 估Q2優於Q1

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠新普（6121）公告第一季財報，單季營收為184.69億元，毛利率18%、年增2個百分點，稅後淨利12.64億元，每股稅後盈餘（EPS）6.83元。

針對第一季營運表現，新普指出，因新普個體及子公司AES-KY（6781）的毛利率表現都提升，帶動毛利率達18%，惟業外利益因匯兌利益減少，因此每股盈餘表現較去年同期衰退。

展望後市，研調機構認為，因全球終端消費動能衰弱，加上受記憶體缺貨影響、成本提升，今年全球筆電出貨恐年減雙位數，對供應鏈營運壓力大。不過新普預期第二季營運將優於第一季，董事長宋福祥在營業報告書中指出，全年整體銷售有望小幅年增。

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