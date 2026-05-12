盤勢分析》川習會前短線卡位 櫃買創高

啟發投顧副總容逸燊分析，昨日有逾百檔股票漲停，顯示川習會前短線資金卡位。（資料照）

費城半導體指數上週五狂飆5.51%，美國記憶體、晶片股、太空概念股大漲，帶動台股昨日再度挑戰4萬2000點，台積電（2330）因英特爾搶單的傳聞股價走弱，轉由聯發科（2454）、台達電（2308）等權值股扮演多頭主力部隊，中小型電子股再噴出，櫃買指數大漲逾3%，領先加權指數再創新高，記憶體、矽智財、IC設計、散熱、光通訊、台積電設備股強勢演出，僅軍工股因國防預算大砍重挫，最後一盤台積電遭大單摜壓跌破10日線，終場加權指數漲點收斂至186.12點，收在4萬1790.06點，4萬2000點曇花一現，成交量約1.16兆元。

啟發投顧副總容逸燊分析，昨日有逾百檔股票漲停，顯示川習會前短線資金卡位，下週還有輝達財報登場，5月中旬前可趁盤中拉回布局，邪惡第五波可能一波走完，目前還未到極度投機狀況，績優股則靠ETF買盤持續推升。

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玉山市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，AI與半導體仍為市場主流，資金熱度持續不減，惟須留意20日輝達即將公布財報、月線乖離率逐步擴大，市場可能出現獲利了結的情況，但從目前台股籌碼面、技術面、基本面、題材面來看，並未見到行情扭轉跡象，加上6月初將登場的國際科技盛會Computex，在題材面帶動下有望吸引資金提前卡位，整體多頭格局仍然穩固且尚未被破壞的前提下，短線可先以5日線作為觀察依據，策略上可待拉回尋找布局機會。

三大法人昨合計買超約49.3億元，其中外資賣超109.8億元、投信買超121.8億元、自營商買超37.2億元；外資台指期淨空單昨小減305口，累積外資台指期淨空單逾5.4萬口。（記者卓怡君）

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