熱門股》美光飆漲 南亞科漲停跟進

受惠市況缺貨漲價，美光上週股價飆漲，國內DRAM廠南亞科（2408）昨股價也攻上漲停。（記者洪友芳攝）

受惠市況缺貨漲價，美光上週股價飆漲，國內DRAM廠南亞科（2408）昨股價也攻上漲停，以301元作收，大漲27元，成交量超過10.6萬張，其中，外資買超1.72萬張、投信買超3909張、自營商買超1993張，三大法人合計買超2.31萬張。

南亞科4月自結合併營收為254.91億元，月增40.29%、年增717.33%，創單月營收歷史新高；前4月累計合併營收為745.78億元，同增623.58%，創同期新高。法人預估，受惠DDR4及DDR5報價大漲挹注，預期南亞科第二季營收與獲利可望顯著成長。

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南亞科受惠DRAM平均售價上升超過70%，首季毛利率勁揚至67.9%，稅後淨利260.58億元、每股稅後盈餘8.41元，毛利率及獲利皆創新高。

預估第二季DRAM價格漲幅約在雙位數百分比，高毛利率將可延續到第四季，DRAM供不應求則可到2027年。（記者洪友芳）

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