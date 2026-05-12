蘋果轉單免驚／英特爾也排隊搶台積電產能

英特爾CPU獲利仍要靠台積電，甚至還得與AI大咖客戶排隊搶先進製程產 能。 （資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕外媒報導英特爾（Intel）傳出有望拿下蘋果（Apple）晶片代工訂單，帶動英特爾股價大漲，台積電（2330）昨股價下挫至2235元、跌幅2.4%；不過半導體供應鏈透露，英特爾目前連核心的PC中央處理器也委由台積電代工生產，換言之，CPU獲利還要靠台積電，甚至還要跟AI大咖客戶排隊搶先進製程產能。供應鏈包括檢測分析、設備廠商不約而同透露，英特爾「來台灣下單量越來越多」。

英特爾來台下單量越來越多

美國媒體近期報導，台積電大客戶蘋果與英特爾達成初步協議，蘋果將委由英特爾代工生產部分晶片，這將提振英特爾的晶圓代工業務。美國政府投資英特爾，這也符合川普強化美國本土晶片製造生產的戰略目標。

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不過，半導體業界認為，台積電先進製程產能供不應求，主要客戶勢必積極尋找第二、第三供應商，蘋果傳出與英特爾合作，這跟美國政府積極促成有關。英特爾目前名列台積電前10大客戶之一，連核心的PC中央處理器也委由台積電代工生產。

核心CPU仍委台積電生產

供應鏈包括檢測分析、設備廠商不約而同透露，「英特爾來台灣下單量越來越多」。這意味著英特爾在美國政府力挺下，營運從谷底爬升，繼爭取特斯拉下一代產品合作之後，也企圖接單蘋果、輝達等美系大咖客戶，積極改造晶圓代工業務。

台積電領先獨大 營收拚破5兆

但業界認為，新產品越趨複雜化，從設計到進入量產至少要一年半時間，這對英特爾是挑戰，但英特爾今年擴大資本支出，年增5成以上，欲建置前段到後段產能，台灣相關供應鏈可望受惠。

法人皆看好，AI需求大爆發，台積電2至3年內，先進製程與先進封裝領域居領先地位，幾乎沒有具威脅性的競爭對手，營收與獲利將逐季創新高，全年營收有望破5兆元大關；反觀英特爾，晶圓代工良率仍有待改善，業務還呈現虧損，18A製程量產需面臨良率、成本與客戶驗證考驗，蘋果等客戶應不會冒險將主要產品投產英特爾，充其量只當次要產品的備援供應商，英特爾有練兵機會，也能滿足川普政府要求，整體影響有待觀察。

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