台美協議2500億美元政府信用擔保 企業赴美國家融保 15家行庫響應

國發會規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，預計5月底啟動，國發會主委葉俊顯昨表示，已有15家銀行表達參與意願。（國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕針對台美協議中二五〇〇億美元政府信用擔保，國發會已規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，預計五月底啟動。國發會主委葉俊顯昨表示，已有十五家銀行表達參與意願，包括八大公股銀行及中信銀行等，根據經濟部掌握資料，目前有意赴美投資的廠商申請總額初估約三五〇億美元。

8家公股銀行+7家民營銀行

銀行出資比例 超過原定數額

葉俊顯說明，國發會規劃分五期推動，首期十二億美元，依成數與倍數換算，預計可承作五〇〇億美元融資額度；若第一期額度使用超過八十％，政府將商討啟動第二期，以引導國內資金有序投資美國。

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葉俊顯透露，已有八家公股銀行及七家民營銀行表達意願，原本第一期預計由國發基金出資八億美元、銀行出資四億美元，目前估算銀行出資比例應能超過原定數額，實際承作的總額也會向上微調。

他表示，支持企業投資美國融資保證機制與過往機制有兩大不同，首先是參與銀行的保證專款不需一次到位，初期僅需繳納五分之一，待後續收到實際融資案申請後再逐步補足餘額，此舉能大幅降低銀行的資金成本。其次，以往若有單一融資案發生問題，所有參與銀行須共同分擔賠付，現在改由承作該案的銀行自行負擔，此設計讓民間銀行感到更合理公平，提升參與意願。

企業端需求方面，除目前已知三五〇億美元額度外，電電公會等產業團體也私下提出詢問。葉俊顯說明，融保機制設計原則是提供有意赴美投資的企業一個籌資管道，民間銀行和企業參與意願反映對美投資並非僅由政府單方面推動；至於詳細的參與銀行名單，最晚本月底確定。

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