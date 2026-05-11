金融三業 首季大賺3700億 史上同期最強 銀行業也衝新高

金管會統計，金融三業第一季稅前盈餘三七一〇億元、年增三十七．一％，創史上同期最高。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會統計，金融三業第一季稅前盈餘三七一〇億元、年增三十七．一％，創史上同期最高；其中銀行業大賺一九五二億元、亦創歷年同期最高，年增二十八．五％；證券期貨業更因股市熱絡獲利大噴發，稅前盈餘年增一．六倍。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，全球金融市場受降息循環、股市震盪與匯率波動影響，但國內金融業整體獲利仍展現高度韌性。

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觀察獲利占比，銀行業占五十二．五％貢獻最大。本國銀行首季大賺一七四三億元，為銀行業獲利創高主因；外商銀行獲利年減〇．九億或一．三％；中銀獲利年減十億或七十四．二％。銀行局說明，主因中國正在降息，中銀利息淨收益減少，呆帳費用增加，影響獲利。

另，證券、期貨及投信業首季獲利六七五億元、年增一六四．一％；其中證券業大賺五四二億元、年增二二五．五％，主因台股屢創新高、交易熱絡。保險業首季稅前盈餘一〇八二億、年增十六．二％。

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