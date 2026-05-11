利多題材不斷 法人：台股強勢盤堅

投信業者多認為，台股接下來利多紛沓、投資人無須設定大盤高點。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股創新高後在四萬一附近震盪，上週台股週線大漲二六七七點、漲幅近七％，日均量更來到一兆二二〇〇億元，外資單週買超逾一八〇〇億元，寫下今年以來單週買超第二大紀錄，台股看回不回，不少投資人問還能不能追？投信業者多認為，接下來利多紛沓、投資人無須設定大盤高點。

雖然中東戰火未熄，市場傳出蘋果轉單英特爾，不過，法人直指，川習會即將登場，且五月中下旬尚有輝達財報和Google I/O開發大會、六月初Computex等科技大展即將登場，眾多題材加溫，預估台股維持強勢震盪盤堅格局；但盤面類股輪動速度加劇，指數震盪幅度也加大，投資人還是得留意風險控管。

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玉山科技島基金經理人王偉哲指出，這波自四月以來的台股多頭持續強勢，日K線沿五日均線上漲，目前加權指數價量俱揚，偏多格局不變，操作上仍應以AI供應鏈為主；雖然指數有季線乖離率過大疑慮，但若價量配合得宜、未出現爆量長黑K前，仍可維持正向看法。

野村台灣運籌基金經理人姚郁如表示，此波行情主要由基本面驅動，使市場對企業獲利前景轉趨樂觀，台股中長期仍具正向發展動能。

元大投顧分析，美國就業仍具韌性、聯準會六月中會議在即，台股只要不跌破四萬六一六點價位，都屬強勢整理，穩健型投資人可選高殖利率個股逢低布局。

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