各級政府潛藏負債破21兆 勞保14.2兆最多

2025年底各級政府潛藏債務

去年整體增3792億元、幅度收斂 勞保大增5752億元

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據主計總處統計，二〇二五年底中央及地方政府潛藏負債（未來或有給付責任）達二十一兆二八二億元、較二〇二四年底增加三七九二億元，增幅收斂；其中，勞工保險潛藏負債十四兆二二一八億元最多、增加五七五二億元，主因被保險人平均投保年資及薪資增加。

「潛藏負債」指政府預估未來三十年或五十年「或有給付責任」，即未來不一定會發生，且可透過編列預算或調整費率等挹注，與「公債法」規範的政府舉債不同。主計總處自二〇〇九年起公布潛藏債務，歷年多呈增加態勢，二〇一七年因年金改革大減七千多億元，但過去幾年均增加，二〇二四年因勞保精算假設調整而大增一．四六兆元，二〇二五年增額降至三七九二億元。

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根據統計，二〇二五年底中央政府潛藏負債十八兆二三一四億元、地方政府二兆七九六八億元，合計二十一兆二八二億元，以勞保十四兆二二一八億元最多。主計總處說明，勞保投保人數一〇二二萬人，依折現率及資產報酬率四．五％、CPI年增率一．八％與投保薪資增長率一．九％等假設條件，精算應計給付現值約十五兆六二六七億元，扣除已提存責任準備一兆四〇四九億元，未提存金額十四兆二二一八億元。

舊制軍公教人員退休金潛藏負債三兆八四〇億元、年減一五一六億元，其中公務人員減少六六五億元，因所得替代率調降一．五％、具舊制年資人員減少及折現率提高等；教育人員減二三九億元，因已退休可支領數減少；軍職人員減六一二億元，因折現率提高等。公務人員退休撫卹基金則為二兆九五〇八億元、增三一四億元，因參加人數六十二萬人新增一年年資及利息成本增加。

此外，國民年金潛藏負債五六八四億元、年減四九八億元，主因基金投資報酬率提高，增加提存安全準備。農民健康保險九八五億元、減少一四〇億元，因參加保險人數減少。至於地方政府積欠十八％優存差額利息則有一二二億元、略減七億元。

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