戰事衝擊 台電氣源成本月增130億

台電使用天然氣占比頗高，自5月起氣源成本每月增加130億元。（路透資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕受中東戰事影響，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格處於高檔，我國進口液化天然氣約八成供應國內發電使用，中油四、五月均調漲電業用戶天然氣價格，對台電增添財務壓力。台電發言人蔡志孟昨指出，台電使用天然氣占比頗高，自五月起氣源成本每月增加一三〇億元。

知情人士表示，台電每月購氣量視用電量變動，三月天然氣發購電燃料成本約二五〇億元；隨著時序入夏，夏季夜尖峰負載估逾三八〇〇萬瓩，可能創歷史新高，台電夏季氣源成本應會高於三八〇億元。

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中油四月針對工業用戶氣價調漲五％，對電業用戶調漲四十一．五八％，民生用戶則持續凍漲；五月民生、工業用戶氣價不予調整，由中油持續吸收，但對電業用戶氣價調漲九．三四％。

蔡志孟表示，中油連兩個月調漲電業用戶氣價，台電估算，四月起每月天然氣成本增加一〇〇億元、五月再增加三十億元，也就是說，「從五月起，天然氣成本每個月增加約一三〇億元」，對台電財務一定會有影響；但整體影響程度要看中東戰事如何發展，如果戰爭盡早結束、氣價盡快回到原本價位，對台電的影響就相對小，但若戰事持續，疊加的成本就會按月計算。

10月漲電價？ 將提油源成本

台電五月起氣源成本每月增加一三〇億元，漲幅高於五成，勢必增添財務壓力，今年四月電價已凍漲，十月是否調漲以反映氣源成本？對此，蔡志孟表示，電價由電價審議委員會決議，台電會在九月底的會議中提出油源成本的報告。

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