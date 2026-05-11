伊朗釋善意 卡達LNG船駛出荷姆茲

伊朗戰爭爆發以來，卡達首次將LNG運出波斯灣地區。（示意圖，路透）

將運往巴基斯坦 為戰爭爆發以來 卡達首度運出液化天然氣

〔編譯盧永山／綜合報導〕卡達一艘裝載液化天然氣（LNG）的油輪Al Kharaitiyat號，九日離開該國拉斯拉凡（Ras Laffan）LNG出口工廠，啟程前往巴基斯坦卡西姆港。彭博報導，這艘油輪目前已駛出荷姆茲海峽，位於阿曼灣；這是伊朗戰爭爆發以來，卡達首次將LNG運出波斯灣地區。

彭博彙編的船舶追蹤數據顯示，Al Kharaitiyat是在五月初於拉斯拉凡出口工廠裝載LNG。數據顯示，這艘油輪似乎選擇了德黑蘭當局批准、沿著伊朗海岸線穿過荷姆茲海峽的北部航道，其下個目的地為巴基斯坦。

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該油輪由卡達納基拉特航運公司（Nakilat Shipping Qatar）管理、懸掛馬紹爾群島國旗，這次運載的LNG達二十一萬一九八六立方公尺。

路透報導，知情人士透露，卡達是根據一項政府間協議將LNG賣給巴基斯坦，後者是伊朗戰爭的調解方；伊朗批准卡達這次LNG出口，是為了加強卡達和巴基斯坦對伊朗的信任，而巴基斯坦目前急需解決天然氣短缺的問題。

荷姆茲海峽的實質封鎖，導致全球LNG供應中斷，並推高價格，同時造成亞洲各國的LNG短缺。由於伊朗和美國都對荷姆茲海峽實施封鎖，船舶若要行經該海峽，仍面臨安全威脅。

儘管Al Kharaitiyat的航行初步顯示LNG運輸可能恢復，但這與伊朗戰爭開打前每天從波斯灣運出約三批LNG的水準相比，仍相去甚遠。彭博先前報導，自伊朗戰爭爆發以來，阿拉伯聯合大公國國營的阿布達比國家石油公司，至少有兩艘裝載LNG的油輪穿越荷姆茲海峽。

卡達四月曾多次嘗試經由荷姆茲海峽運出LNG，最終都以失敗告終。卡達去年LNG產量占全球近五分之一，但自二月底伊朗戰爭爆發以來，無法將任何LNG運出波斯灣。伊朗先前襲擊拉斯拉凡LNG出口工廠，導致卡達十七％的LNG出口癱瘓，預計修復工作將使卡達未來三至五年，每年一二八〇萬噸的LNG生產受到影響。

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