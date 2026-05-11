〈財經週報-台股熱點〉AI救市 記憶體大廠首季獲利集體倍增

AI 強勁需求的支撐下，記憶體已擺脫過去「暴漲暴跌」的循環模式，缺貨潮可能一路延續到 2027 至 2028 年。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／專題報導

受惠AI需求大爆發，帶動記憶體市況缺貨漲價，DRAM廠南亞科（2408）、華邦電（2344）及記憶體模組廠威剛（3260）、創見（2451）、宜鼎（5289）等，第一季相繼繳出獲利佳績，甚至單季獲利就超過去年整年，各家業者紛預期第二季獲利會比第一季更好，並看好今年甚至到明後年、這波AI引爆缺貨與漲價潮可望持續。

南亞科第一季DRAM平均售價上升超過70%，毛利率勁揚至67.9%、季增18.9個百分點，稅後淨利260.58億元、每股稅後盈餘8.41元，毛利率及獲利皆創新高。預估第二季DRAM價格漲幅約在雙位數百分比，高毛利率將可延續到第四季，DRAM供不應求則可到2027年。

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華邦電Q1毛利率大躍進 預告Q2漲幅更勝上季

受惠漲價效益，華邦電第一季也獲利大躍進，毛利率攀升到53.4%，季增11.5個百分點、年增27.8個百分點，記憶體部門毛利率更達56.6%，稅後淨利破百億元，達101.14億元，季增195.5%，較去年同期轉虧為盈，每股稅後盈餘2.25元，較市場預期為佳。華邦電預估第二季DRAM漲幅會比上季多，且供給缺口將延續到2028年以後，SLC NAND快閃記憶體市場缺口也越來越大，將積極擴產。

威剛今年第一季毛利率攀升至55.7%，稅後淨利99.75億元，季增131.2%，年增17倍，已超越去年全年獲利水準，每股稅後盈餘一舉飆破30元，並創歷史新高。展望營運，威剛預估第二季DRAM包括DDR4、DDR5合約價漲幅皆超過40%，NAND Flash漲勢更有後來居上的態勢，下半年NAND Flash持續顯著大幅上漲機率高，全年二大記憶體價格都將往上走。

創見第一季毛利率高達76.39%，稅後淨利81.2億元，季增149%、年大增20倍，每股稅後盈餘18.93元，單季賺贏去年全年的12.98元；宜鼎第一季稅後淨利達54.66億元，每股稅後盈餘57.49元，遠超越去年21.72元。創見董事長束崇萬表示，AI龐大需求將帶動記憶體產業擺脫過去景氣循環，進入超級循環，預期到2028年仍可能供不應求。

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