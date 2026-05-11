〈財經週報-台股熱點〉AI浪潮狂飆 電子五哥齊步走高

市場看好電子代工廠本波漲勢背後，同時具備「看得到的營收」與「看未來的夢想」兩項重要因素。（記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

AI雲端、邊緣端應用持續帶旺科技產業發展，國內代工大廠即將於本週陸續公布首季財報，市場看好今年前3月強勁營收支撐下，不少業者可望開出佳績，伴隨著即將到來的股東會旺季與6月上旬的台北國際電腦展增添買盤信心，電子五哥股價已在上週陸續強勢表態。

觀察上週電子代工廠股價表現，各家業者皆有強勁的AI基本面作為支撐，其中技嘉（2376）漲勢最為亮眼，單週大漲16.11%，鴻海（2317）也在月營收報喜之下大漲13.89%，緯穎（6669）受惠財報佳績勁揚11.22%，其餘如廣達（2382）大漲8.96%，英業達（2356）勁揚7.95%，緯創（3231）漲幅6.93%，和碩（4938）、仁寶（2324）也分別上漲2.55%與2.44%。

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法人分析，目前北美雲端服務供應商微軟、谷歌與亞馬遜皆持續加大輝達GB200相關AI基礎設施投資，台系電子代工廠身處供應鏈核心，成為本波股價補漲的主要因素之一。此外資金提前卡位，除了是看好輝達Blackwell平台大規模出貨帶來的實質營收挹注，更是將目光投向預計於下半年陸續問世的下一代Vera Rubin架構。

從工具變「工人」 COMPUTEX聚焦實體AI

另一方面，即將於6月登場的台北國際電腦展也成為市場關注焦點，供應鏈指出，「實體AI」也被視為本次展覽另一大亮點，隨著輝達執行長黃仁勳強烈看好「AI不是工具，而是會使用工具的工人」，市場樂見台廠今年展出更多AI機器人、智慧工廠與邊緣運算整合應用。

此外，法人認為，電子五哥5月至6月進入股東會旺季，管理層釋出的下半年展望經常成為市場觀察AI需求熱度的重要風向球。市場看好電子代工廠本波漲勢背後，同時具備「看得到的營收」與「看未來的夢想」兩項重要因素，短期有Blackwell平台出貨挹注營運，中長期則有Vera Rubin新架構與AI機器人應用帶動想像空間。

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