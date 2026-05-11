〈財經週報-投資觀點〉護國神山重構供應鏈價值：主動型 ETF 鎖定台股成長動能

隨全球 AI 資料中心資本支出預計於 2026 年達到 7,400 億美元、2027 年衝上 9,100 億美元，台股已進入長期的獲利擴張軌道。（歐新社）

■洪欣如

當全球科技巨頭競相投入數兆美元建設AI基礎設施，台灣已不再是過去那個單純的代工之島。台積電（2330）憑藉先進製程與封裝技術築起的技術高牆，正將競爭優勢轉化為台股盈餘成長的強勁動能。在全球AI資料中心資本支出預計於2026與2027年分別衝上7,400億與9,100億美元的趨勢下，台積電的產能供給成為龐大資金轉化為實體算力的關鍵，順勢推升台股邁入長期的獲利成長軌道。

台股獲利轉型奠定長線優勢

台股近年在國際市場的亮眼表現，絕非偶然。過去十年，台股年化報酬率達19.7%，領先那斯達克指數的17.8%與標普500的14.7%，確切印證台灣企業在全球科技供應鏈的地位躍升。

請繼續往下閱讀...

進入2026年，AI需求推升台灣企業盈餘預估成長27.9%，成長力道優於美國的16.1%與全球平均的16.9%。若結合今年預估7.7%的實質經濟成長觀察，目前的行情漲幅實際上是跟著企業獲利與經濟擴張的節奏，走得相當紮實。

AI硬體擴建效益迎來收割期

這波硬體擴建效益，明確落在台股各次產業的獲利預期上。網通PCB族群2026年獲利預估成長60%；散熱族群因液冷技術普及，獲利成長預估達54%；電源供應器預估成長35%；伺服器代工（EMS）也有26%的增幅。

這批握有技術門檻的零組件與組裝廠，確實將科技巨頭的資本支出轉化為實質盈餘；一旦產能與訂單陸續開出，這些族群將主導台股下一波盈餘擴張週期。

資金轉向靈活操作模式

隨著產業輪動加速，被動追蹤指數已難以即時跟上市場節奏，促使資金快速轉向操作彈性更大的主動型ETF。

自台灣開放此類商品以來，主動型ETF市場規模迅速擴張，截至今年四月下旬已逼近5,000億元大關。龐大資金的進駐，顯示資產配置邏輯發生實質轉變；投資人正逐步降低對大盤漲跌的被動依賴，轉而借重具備動態選股與風險調節能力的專業模型，藉此精準鎖定具備獲利動能的企業。

建構多元收益防護網

隨著資金轉向主動管理，現在市場最看重的，就是如何在獲利動能與下檔防護之間取得平衡。看準此需求，近期國內資產管理公司如聯博投信等，開始推出結合動能與收益的主動式ETF。

這套策略擺脫了被動追蹤指數的包袱，經理團隊除了主動挑選優質企業，最大的亮點在於直接搭配「掩護性買權」操作。透過賣出買權來收取權利金，這筆現金流加上台股股息與潛在可能資本利得，順勢架構出三種收益來源。

AI帶動的實質獲利已經陸續兌現。要穩穩吃下這波擴張紅利，除了看準成長趨勢，適時運用多重收益機制來收斂波動，才是長線資金在震盪中能夠穩健續抱、完整參與整段行情的關鍵。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法