〈財經週報-投資趨勢〉美國貨幣政策進入觀望期 特別股評價面具吸引力

在聯準會政策觀望、地緣政治動盪及高利率並存的背景下，特別股憑藉其「高殖利率」與「防禦性」成為資產配置的焦點。（法新社）

■馬治雲

近期美國經濟數據表現喜憂參半，聯準會（Fed)貨幣政策路徑轉趨觀望，加上貿易關稅與中東地緣政治議題仍存變數，在利率維持相對高檔與市場波動頻繁的環境下，相對具有防禦性與較高殖利率水準的特別股*，評價面已浮現中長期投資吸引力。

可納入收益型資產 因應相對高利率環境

受到近期消費與企業投資出現分歧，經濟評估展望轉趨保守，加上通膨數據仍具黏性，使得聯準會決策官員將持續觀察經濟與通膨變化，釋出謹慎偏向中性的訊號。市場預期，即使聯準會新主席上任後，今年底美國降息的機會仍有限，利率處於高位盤整的機率較高。

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由於政策轉向時點的不確定性升高，在利率維持較高水準時間可能延長的情況下，債市短期仍將受到殖利率高檔震盪的影響。在全球固定收益型資產利差普遍收窄的環境下，預期整體債市表現將以息收為主要動能。不過，目前特別股的指數殖利率約落在6%~7%，相較於投資等級債更具吸引力；同時，自美伊地緣政治風險升溫以來，以投資等級發行人為主的特別股，亦展現較佳的抗波動能力。

銀行業獲利強勁 特別股價格有望回穩

另方面，儘管第一季市場波動加劇，但多數銀行的營運表現仍優於市場預期，部分銀行業的股票與衍生性商品的交易收入亦明顯成長。由於特別股指數占比較高為金融銀行業，從基本面來看，銀行業在高利率環境下的利差維持良好，加上資產品質控管穩健，不僅提升特別股的信用穩定度，也有助於支撐特別股的價格表現。

此外，經歷前一波美債10年期利率上行壓力後，特別股價格現仍處於近5年來的相對偏低區間。若未來隨著景氣放緩或通膨降溫，美債殖利率出現回落，將有助於推升特別股評價回歸長期均值，並帶來價格修復空間。從歷史經驗觀察，根據BofA Global Research統計，自1999年以來至今年3月底，在排除全球金融危機期間情況下，特別股指數平均年度表現為7.3%，顯示在不同景氣與利率循環周期中仍有平穩表現。

投資組合控風險 特別股可做為核心資產

目前相對高位的美債殖利率已開始對投資人產生吸引力，部分外資券商分析師認為，投資人對經濟放緩的預期轉向，已經創造重新介入固定收益資產領域的機會。展望未來，美國公債殖利率走勢主要仍將受到通膨降溫速度、聯準會政策調整時點以及經濟成長力道的影響。若未來經濟動能放緩，長天期債券殖利率則將出現下行空間。

整體而言，在聯準會政策走向未明、全球經濟成長可能溫和放緩的背景下，資產配置策略宜回歸基本面與風險控管，信用體質較佳與具備資產風險分散效果的特別股，適合作為核心配置的一環。不過，仍須留意利率變動、信用風險及流動性因素可能帶來的短期市場波動。

（作者為柏瑞特別股息收益基金經理人）

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