〈財經週報-國際展望〉聯準會換帥在即 利率政策迎來新轉折

美國總統川普提名的華許出任聯準會主席，參議院銀行委員會以13比11票通過。（路透）

■王昱如

美國聯準會（Fed）正站在一個歷史性的轉折點上。隨著主席人選華許的提名確認幾乎已成定局，這個全球最具影響力的央行，正悄然邁入一個新時代。

最新的聯準會利率會議，表面上風平浪靜——聯邦公開市場委員會（FOMC）一如預期，將聯邦基金目標利率維持於3.50%至3.75%不變。然而，會議背後所揭示的，卻是一幅遠比利率決策更為複雜的圖景。

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市場未預料到的是，現任主席鮑爾宣布在卸任後將繼續留任聯準會理事，留任時間「尚未確定」，此舉打破慣例。與此同時，委員會內部裂痕亦隨之浮現：Miran、Hammack、Kashkari與Logan四位官員在本次利率會議投下反對票，其中三人反對聲明中暗示未來將恢復降息的措辭——表面共識之下存在的分歧，將是華許接手後首要面對的挑戰。

華許的政策藍圖

參議院銀行委員會以13比11票通過華許的提名，預期他將在鮑爾任期於5月15日屆滿前獲得全院確認。共和黨在參議院握有些微多數席次，而提名確認僅須簡單多數，最終結果幾乎毫無懸念。

從華許過去的著述與公開評論來看，他的政策輪廓已逐漸清晰。在資產負債表政策上，他主張縮表有其必要，但須緩慢有序推進，以免衝擊市場；更重要的是，他將縮表與下調短期利率視為可同步並行的政策工具，而非相互取捨的選擇。這與委員會內鷹派所偏向之觀點存在細微差異，並對其任內的殖利率曲線走勢具有直接影響。

通膨方面，華許長期對聯準會2020年採行的「彈性平均通膨目標」存有疑慮，主張回歸嚴格的2%目標，但在決策中納入更多元的通膨指標。他認為，美國經濟體系中抑制通膨的力道，其實比整體數據所呈現的更為強勁——這一觀點，或將為日後進一步寬鬆貨幣政策奠定基礎。

利率前景：降息方向明確，市場定價偏保守

就利率前景而言，我們的基本情境預測是，在勞動市場持續降溫、以及華許領導下委員會料將偏向寬鬆的背景下，FOMC有望延續降息週期，政策利率預計進一步降至2.75%至3.25%區間，與聯準會自身對中性利率的估算大致吻合。目前市場普遍預期今年僅降息零至一次，此一預測顯得過於保守。雖然我們的展望可能面臨通膨升溫和延遲降息的風險，但聯準會的政策方向是明確的。

總體來說，當前貨幣政策仍處於緊縮區間的上限，而市場仍然異常地聚焦於能源震盪產生的通膨效應，卻忽視了在其之下拖慢經濟增長的因素正在積累。就佈局而言，美國短期公債的價格錯置最為明顯，具備相對吸引力；反觀30年期公債，在供給壓力、財政政策不明朗，以及聯準會縮表的結構性後果尚未充分反映於期限溢價的情況下，宜持審慎態度。

聯準會的新時代，解答了部分問題，卻也留下更多待解的謎題：華許將如何在政策獨立與白宮壓力之間拿捏分寸？鮑爾留任理事是否會產生摩擦？一個意見分歧的委員會，能否在新帥麾下迅速站穩腳步？這些問題，時間終將給出答案。但可以確定的是——聯準會的這場世代交替，已然開始重塑利率市場的走向，而投資人對此不得不密切關注。

（作者為路博邁投信投資長）

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