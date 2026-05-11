〈財經週報-台股看盤〉AI科技領航台股多頭主旋律 主動選股卡位長線行情

台股在電子權值股領軍下，不僅成交量創下歷史次高，更展現出強勁的多頭排列態勢，反映市場對台灣AI供應鏈的高度信心。（中央社）

■陳朝政

在中東地緣政治風險降溫以及企業財報陸續報喜的激勵下，近一週全球金融市場呈現震盪偏多走勢，其中，費城半導體、S&P 500、那斯達克指數屢創新高，同步也提振台股表現。近一週在電子權值股領軍，中小型股、題材股輪動補漲下，台股單週大漲2,677.31點，漲幅6.88%，收在41,603.94點，更4次改寫加權指數歷史新高，一度衝破42,000點大關，單日成交量放大至1.45兆元，創下歷史次高紀錄，展現多頭氣盛。

AI浪潮助攻 美國經濟展現強勁韌性

雖然中東衝突導致油價上行，一度推升通膨預期和引發經濟前景的疑慮，全球多數主要區域經濟數據仍繳出優於預期的表現。當中全球最大經濟體-美國在AI投資持續擴張下，推升製造業動能，今年來ISM指數已連續4個月處於擴張區間，製造業PMI也創下2022年5月以來新高，進而帶動美國第一季GDP增速修復，展現經濟韌性。此外，ADP就業報告顯示，美國民間企業4月聘僱人數優於預期，顯示勞動市場正逐步回穩，整體經濟前景持穩。

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外銷與獲利雙引擎 台股多頭氣勢如虹

儘管地緣政治不確定性猶存，不過市場對企業獲利成長預期仍持續上調，尤其美股企業財報繳出優於預期的表現，市場對S&P 500企業第一季獲利年增長率預估值從14%大幅上修至27.8%。無獨有偶，美國以外各主要地區盈餘預測亦同步上修，新興市場表現更為亮眼，其中台灣、南韓受惠於AI投資增長，獲利表現最突出，也帶動兩國今年來股市上漲77.73%、43.61%，在全球主要股市中表現居前。

進一步觀察兩國的經濟表現，又以台灣成長性更顯優異。從第一季出口規模來看，南韓、台灣雖然同步刷新單季新高紀錄，不過台灣年增率51.1%，優於南韓的37.8%。而從第一季GDP表現來看，台灣以13.69%的增速改寫近39年來最高紀錄。此外，主計總處也將台灣今年經濟成長預測從3.54%上修至7.71%。在基本面強勁支持下，也有助股市多頭行情延續。

台股2026年成長動能超車美股 長多格局不變

整體來看，在AI獲利模式持續傳導下，台股長多格局不變，尤其4大CSP業者資本支出持續上修，反映AI需求爆發，AI基建仍處於向上周期。而隨著AI算力規格不斷升級，台灣做為AI產業重要技術生產基地，相關供應鏈營收獲利表現有望持續加溫。目前市場預估台股2026年盈餘增速由31%上修至37%，對比S&P 500的16%，展現巨大成長潛力。在AI供應鏈訂單能見度延長做支撐下，台股盈餘展望仍有機會上調，進而驅動台股迎來下一波成長。

展望後市，AI商機擴大經常帳順差，超額儲蓄將持續推動台股資金內循環行情，加上台股已躍居全球第六大市場，預期全球資金重新配置台股的趨勢將越加明顯。因此，在內外資金挹注，結合AI發展利多的帶動下，台股後市值得期待。惟隨著指數位階墊高，盤勢轉向高檔震盪並伴隨資金輪動，策略上應採選股不選市，投資人可聚焦在技術領先、受惠規格升級與產業趨勢族群，像是AI伺服器供應鏈中的高階測試、先進製程、光通訊、散熱等，以參與台股科技產業升級所帶來的投資契機。

（作者為主動群益科技創新（00992A）基金經理人）

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