〈財經週報-本週熱點〉台股熱絡助攻！ 4月證交稅有望再寫新高

台股交投持續熱絡下，今年前3月證交稅實徵淨額達1,237億元。（中央社）

記者陳梅英／專題報導

本週財政部將公布4月全國賦稅實徵淨額，預期在台股交投持續熱絡下，證交稅可望續創歷史新高；行政院主計總處也將公布3月薪資統計，由於中東戰爭對通膨壓力尚未顯現，預估受僱員工實質經常性薪資將延續正成長。

根據財政部統計，3月全國賦稅實徵淨額為2,989億元，創歷年同月新高，年增28.6%。其中，3月證交稅實徵淨額達535億元，月增316億元，不僅刷新單月新高，也連續8個月正成長。累計今年前3月證交稅實徵淨額達1,237億元，同樣創歷年單季新高，年增幅達1.2倍。

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財政部指出，雖然2月底中東戰事爆發後，3月台股一度劇烈震盪，大盤單月下跌3,691.5點，但市場交易熱度不減，3月上市櫃股票日均成交值仍達9,214億元，推升證交稅表現亮眼。

進入4月後，股市波動依舊明顯，但據證交所統計，4月上市櫃股票日均成交值進一步攀升至9,569.65億元，優於3月水準，預料將支撐4月證交稅續創高峰。

3月實質薪資可望連兩月「跑贏物價」

另，主計總處本週將公布3月薪資統計。由於3月通膨率降至1.2%，創近5年低點，預期實質薪資可望持續「跑贏通膨」。

根據主計總處資料顯示，今年前2月全體受僱員工平均經常性薪資為4萬8,674元，年增2.74%；扣除物價因素後，實質經常性薪資年增1.49%，創近7年同期最大增幅。同期經常性薪資中位數為3萬9,087元，年增2.67%，顯示整體薪資水準穩步提升。

此外，受惠AI與高科技需求強勁，製造業加班工時續居高檔。前2月電子零組件製造業平均每月加班28.3小時，年增2.2小時；電腦電子及光學製品製造業平均16.1小時，年增3.9小時，雙雙創近47年同期新高，反映科技業接單動能仍旺。

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