〈財經週報-移工商機〉僑外生當救兵 餐飲業和旅宿業缺工荒稍解

目前麥當勞全台約2.5萬名員工，外籍員工佔比約7.2%。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

餐飲旅宿業「外籍生力軍」招募與培訓策略表

走進五星級飯店、速食店和餐廳，迎接你的服務員愈來愈多是東南亞臉孔，這群東南亞實習生，也成為餐飲和旅宿業的救兵，讓缺工荒稍得紓解。

台灣麥當勞10年前就觀察到勞動市場的變化，早在2015年便著手規劃「多元化人力池」，目前麥當勞全台2.5萬名員工中，有超過1,800名外國籍員工，以印尼、越南、緬甸最多，是麥當勞多元人力池中的重要來源。

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麥當勞2016年起更與移民署合作，率先針對新住民及其二代進行招募，目前在職的新住民員工共有500多位，為麥當勞營運團隊注入多元文化的新氣象。

點餐不再有隔閡 外籍麥胞化身最強翻譯

此外，麥當勞與政府、學校「產學攜手合作僑生專班」合作，僑生來台灣就讀高職3年、大學4年，並進入麥當勞實習、就業，目前約有1000多名僑生在麥當勞工作。

以新北市土城金城二餐廳來說，非本國籍的麥胞（麥當勞員工的暱稱）共有8位，分別來自韓國、越南、印尼、緬甸及中國，從後場炸薯條至得來速、前場送餐，都看得到他們的身影，儼然成為「小小聯合國」。

由於土城金城二餐廳鄰近工業區及醫療院所，許多顧客是來自東南亞的移工，遇到語言不通時，這群外籍麥胞都能適時擔任翻譯，幫助點餐、傳達需求，提供多語言的國際化貼心服務。

在一個講求速度、服務的餐廳中，如何訓練外籍員工快速上手是一大挑戰，麥當勞打造了有多國語言及工作教學影片的Smile learning學習系統，讓外籍麥胞在學習時不會因為看不懂中文而沮喪，影片教學也相當直覺，可以輕鬆上手。

除了多國語言、影像式的學習教材與系統化的平台外，麥當勞一對一、手把手教學的肩併肩制度，也大大降低外籍麥胞的學習門檻，並加速他們對工作的認識與熟悉。

鼎泰豐跨海招募印尼實習生 打造「多語系」培訓體系

鼎泰豐去年也首次大規模招募印尼實習生，希望透過這樣的嘗試，不僅添補人力需求，也讓來自不同文化的夥伴，為門市帶來全新的活力，為此，鼎泰豐上下做足準備。

除了統整實習生未來在門市的工作內容，也將教育訓練影片、簡報等都轉為印尼語，希望幫助實習生減少來台後的適應時間，幾乎所有受訪的實習生都提到，「語言」是來台後最大的挑戰。

目前鼎泰豐僑生以印尼籍（47%）及越南籍（29%）居多，主要為正職實習生或計時人員，擔任餐飲組員、點心組員等職務；外配以中配為主，占比高達92%，多數為正職洗碗作業員、整理人員職務。

漢來美食表示，目前聘用的外籍員工以南向政策國家為主，後廚和前場服務都有使用外籍員工，外籍正職員工共有151名，實習及輪調共158名，佔整體員工數比例14.86%，外籍員工都很守規矩，工作態度也不錯。

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