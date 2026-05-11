〈財經週報-移工商機〉不只本勞 連鎖超商愈來愈多外籍店員

全家透過定期舉辦的「移工小旅行」與印尼、菲律賓籍夥伴深度對談，成功插旗百億移工商機。 （記者楊雅民翻攝）

記者楊雅民／專題報導

不只本勞，台灣便利商店也有越南籍店員了！缺工荒正在各行各業發燒，24小時營業的連鎖超商這幾年積極廣納多元員工，僑外生、新住民已漸漸投入第一線營運，成為便利商店的生力軍。

7-11打造14 家示範店 擴大多元人才池

統一超商表示，7-ELEVEN已展開「與來台工作者、新住民友善共好」行動，率先推出外籍人才培育措施，針對大專院校外籍學生，首創開設「外籍生訓練專班」。

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同時於外籍學生聚集商圈，遴選門市成立「外籍生示範店」，至今已在全台設置14家示範門市，期望透過現職外籍夥伴的推薦與口碑擴散效應，吸引具潛力的外籍人才加入，擴大人力多元性。

7-ELEVEN同步導入多項友善輔助工具，包括「外籍友善名牌」、「智能平板即時翻譯」、「專屬語言版本活動海報」及「關懷友善墊板」等，降低語言溝通門檻，協助外籍夥伴即時上手門市作業，並確保消費者體驗不受語言差異影響。

統一超商內部統計，近年來門市累計進用的外籍學生及外籍配偶人數已逾千名，觀察位於外籍人口聚集商圈的門市，導入外籍學生人力後，於客情經營與業績推動上展現正向效益。

全家多元人才計畫 用師徒制跨越文化牆

全家便利商店也自2022年起積極布局多元人才，廣納中高齡、外籍與新住民等族群投入第一線營運，目前外籍員工在直營店的任用比重已達約1成，涵蓋在台僑外生、建教生及具合法工作資格的新住民。

為加速外籍員工上線，「全家」針對外籍夥伴設有專屬新人訓練與外籍專班，內容涵蓋店鋪作業流程、服務標準及情境式溝通訓練，並搭配多語系教學輔具與線上華語學習資源，協助其理解台灣服務語境。

入店初期亦安排資深夥伴陪同教育，同時設有定期中文回訓與多語系LINE支持社群，強化同儕支持網絡，外籍員工普遍具備高度穩定度與學習意願，對服務工作投入度高，亦能為店舖帶來多元文化視角。

在實務上，主要挑戰仍來自文化與語言差異，像是顧客點購「大冰拿」（大杯冰拿鐵），剛上線的外籍員工未必能立即理解，需經資深員工協助逐步熟悉在地用語。

也曾有印尼籍穆斯林店員，因宗教信仰無法接觸豬肉產品，對現煮熟食區作業有顧慮，店長即依個案狀況進行職務調整。

全聯推「新人護照」制度 師徒制讓生鮮人才快速到位

全聯和大全聯門市、集團生鮮、物流廠也都有進用外籍人力，以產學合作學生為主，外籍占比超過95%，其次為打工學生約9.6%為外籍人士，一般正職聘用則不到1%；另部分外配取得國籍後，則依法列為本國籍員工。

針對外籍員工，門市端採取「新人護照」制度，由資深員工帶領，安排約兩週以上的實務操作與檢核，涵蓋基礎規範、賣場作業與收銀系統等，協助外籍員工快速上手。

內部並設有「種子門市」，由具培訓經驗的門市負責帶教與支持；在產學合作方面，則由校方依學生科系與專長進行媒合，協助安排合適門市並作為溝通協調窗口，全程並嚴格遵守法規，不任意調動工作地點。

若於生鮮或食品安全相關部門服務，亦會提供0至6個月不等的進階專業培訓，包含實務操作、教室課程與線上學習，強化食品衛生與專業技能。

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