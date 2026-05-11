〈財經週報-移工商機〉搶食移工消費力 連鎖超商各自出奇招

4大國籍移工支付習慣差異

記者楊雅民／專題報導

目前全台已有約1,200家「全家」店舖設置「東南亞商品專區」，佔全台門市近3成，該專區去年業績已較前年大幅成長約7成。 （記者楊雅民攝）

連鎖超商已成為移工在台灣工廠、宿舍之外，最常光顧的通路，業者皆不敢小覷這群外籍兵團的消費力，已積極佈局，從店舖環境、開發貼近移工味蕾的商品，以及個人金融服務，搶食持續成長的移工、僑外生及新住民等外籍兵團生活必需的商機。

業績狂飆7成 全家導入東南亞專區

全家便利商店表示，目前在台灣的移工人數以印尼、越南、菲律賓及泰國為主要來源，帶動明確的東南亞飲食與生活需求，「全家」自2020年起即優先於住宅區、工業區等移工聚集商圈導入「東南亞商品專區」。

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商品內容涵蓋印尼、越南、泰國與菲律賓等國特色商品，包含零食、沖泡飲品、罐頭與調味料等近百款品項，滿足移工日常飲食與家鄉味需求；也在價格牌導入來源國與HALAL清真標示，並升級為中英雙語資訊，協助不同國籍消費者快速辨識。

近年並加快佈點速度，目前全台已有約1200家「全家」店舖設置「東南亞商品專區」，佔全台門市近3成，該專區去年業績已較前年大幅成長約7成。

2024年並首創「NO PORK無豬肉熟食區」，瞄準穆斯林及特定飲食需求族群，開發無豬肉成分的熱狗、包子等品項，已導入全台約220家移工常遊逛的商圈，包括車站、醫院、廠區與觀光景點等商圈。

同時開發深受東南亞族群喜愛的「馬尚煮」熱食系列，以南洋正宗風味為特色，打造符合穆斯林可食用的南洋熟食，目前已拓展至全台約700家門市。

全聯鎖定工業區移工 發薪日後湧現驚人消費高

統一超商全台也有近400家7-ELEVEN門市已設置「東南亞商品專區」，地點以移工及外籍學生較多的廠辦/工業區、交通轉運、文教區、醫院等商圈為主，便利移工和外籍學生採買家鄉味的商品。

若以地區別來看，目前東南亞商品專區銷售表現以工業區最佳，其次為文教區、醫院商圈等，而最受歡迎的商品以泡麵、零食、調味品為主。

全聯觀察，移工族群已逐漸成為全聯具規模且穩定的消費客群，以新竹湖口工業區及周邊移工生活圈為例，該區域移工客群中約每4人即有一位為高頻消費者，平均每週至全聯採買1次以上，一般消費頻率則約每月採買2至3次。

尤以20至29歲年輕女性移工為消費主力，整體消費動能與每月發薪期間高度連動，特別是在每月5日至15日領薪後的首個週末，為明顯消費高峰。

全聯也特別於移工較常出沒的商圈導入東南亞商品專區，精選生活用品、泡麵、生鮮蔬果與零食飲料等4大高需求品類，並依不同國籍偏好進行商品優化。

例如越南族群增加蔬菜與辛香料選擇、菲律賓族群強化家鄉風味泡麵與甜點零食、印尼族群則導入指定品牌洗沐與居家清潔用品，提升選購便利性與熟悉感。

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