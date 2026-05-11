〈財經週報-移工商機〉百萬移工生活商機 蹦出逾千億新藍海

根據零售業者的調查，移工進超商的頻次極高，且單次消費金額約為200元，竟是台灣人的兩倍。（記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

引進移工總數及主要國家人數

政府開放印度移工引爆爭議，但假日的台北車站大廳、中壢火車站，早已滿是東南亞移工臉孔，隨著台灣缺工潮席捲，這股新勢力正在台灣各地流動，逾百萬東南亞移工、外籍配偶及僑外生在台灣吃的、喝的及金流等生活需求，已點燃消費市場的新藍海，連鎖超商、超市、餐飲、金融等產業已摩拳擦掌搶攻這股「移工商機」。

連鎖超商已積極從店舖營業端、商品開發面、服務優化面、社會參與面多管齊下，打造最友善的「多元共融便利商店」，搶攻移工商機。

請繼續往下閱讀...

台灣1989年因應14項重大建設人力需求，開放引進外籍移工，1992 年通過《就業服務法》將移工法制化，開放製造業、社福看護工及幫傭引進外籍移工。

根據勞動部統計，2011年台灣引進的移工近39萬人，至今移工人數已超過87萬人，15年增加1.2倍，若加上約9.3萬名失聯移工，在台移工人數已超過90萬人；東南亞外籍配偶則有約18.4萬人，加上逾14萬名境外學生，在台灣，已有超過120萬名東南亞移工與新住民，大約是台灣原住民人口的2.5倍。

全台87萬移工 年撐起2000億消費新藍海

以87萬名合法移工每個月平均薪資為3.5萬元，扣除2,800元仲介費和保險，有1萬2,250元會匯款回家鄉、在台灣可支配所得為1萬9,950元保守推估，相當於東南亞移工每個月在台灣總共可支配的薪資額度達174億元、每年總共可支配的額度達2,088億元，成為一股不可忽視的新商機。

全家便利商店很早就嗅出移工市場商機，為抓住這群東南亞兵團，全家便利商店總經理薛東都甚至親自率領幹部和印尼籍、菲律賓籍等移工深度交流，甚至定期舉辦移工小旅行，近距離了解移工在台灣消費的痛點，從痛點中挖掘商機。

超商成移工生活重心 每2天一次千億商機

One-Forty全國《移工便利商店大調查》結果顯示，便利商店已成為移工在工廠、宿舍之外，第3個主要的生活空間，移工平均每2天到便利商店1次，其中購買食物、跨境匯款、寄取包裹是移工最常使用服務的前3名。

不只如此，政府開放僑外生及在台落地深耕的新住民，也讓24小時營業的連鎖超商、餐飲業和旅宿業注入新活水，僑外生、新住民已漸漸成為便利商店、餐飲及旅宿業的生力軍，讓缺工荒稍得紓解。

萊爾富表示，觀察近年東南亞族群在台生活需求持續增加，除了代收與金流服務外，未來也將持續評估導入更多符合東南亞消費者需求的商品與生活服務，包含異國食品、特色商品、多元支付與跨境金流應用等方向。

在人力發展方面，也不排除未來進一步與東南亞學生打工、人才交流等相關計畫進行合作，期望打造更具包容性與國際化的便利商店服務場域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法