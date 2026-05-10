擁抱矽島》台積電領軍 台灣雙向資本輸出入登峰

台商三波對外投資潮（資料來源︰經濟部投審司 製表整理︰財經新聞群組）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據經濟部投審司最新統計，今年首季核准對外投資（非中市場）衝上三二五．四億美元、年增一六六％，台積電扮演台資全球擴張領頭羊。官員指出，從一九八〇年代末啟動的「南向政策一．〇」，到近年來矽島全球戰略擴張，台灣今年雙向資本輸出入都有機會同步攀上歷史巔峰。

經濟部指出，台積電扮演台資全球擴張領頭羊，台灣今年雙向資本輸出入都有機會同步攀上歷史巔峰。（路透）

分散西進 啟動第一波南向

為分散西進投資風險，在政策與企業基於風險控管引導下，台灣第一波非中市場投資高峰始於一九八〇年代末期至一九九〇年代的「南向政策」。官員指出，面對勞動力成本上升、新台幣升值，這波台商南向聚焦泰國、馬來西亞、越南、印尼；產業類型為紡織、製鞋、電子組裝等勞力密集型產業。

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中國加一 開啟新南向

第二波是二〇一八至二〇二二年的「新南向」與「中國加一」，主因是美中貿易戰帶動供應鏈分散風險，聚焦越南、印度、美國等國；產業類型為資通訊（ICT）、電子零組件、伺服器組裝。

AI熱潮 台資全球擴張

第三波自二〇二三年起至今，由台積電領軍，在AI（人工智慧）熱潮帶動下，矽島影響力向全球擴張，台資大舉前進美國、日本、德國與新加坡。

官員分析，台商對外投資從南向到新南向，過去多是分散式投資，但近年來以台積電、鴻海等動輒百億美元級的單一案件；就算統計呈現是「英屬維京群島（BVI）」或「開曼」，但大多數仍是作為台商擴張先進國家的控股跳板。

以護國神山台積電為例，近年來針對英屬維京群島子公司多次增資，包括去年八月一〇〇億美元及今年三月三〇〇億美元；雖列於「金融及保險業」，但實質用途是為了在海外進行銀行定存與美債操作，以賺取孳息並支應全球擴廠（美國、日本、德國）的匯率避險需求，顯示台商已進入「全球財務戰略管理」的新階段。

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