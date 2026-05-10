擁抱矽島 外資投資台灣第4波高峰

經濟部投審司最新統計，今年首季外資來台投資衝破60億美元、年增170％。經濟部分析，台灣共歷經四波外資投資高峰，，近年來進入第四波的「AI晶片擴產」，型態已從早期的「財務套利」逐步升級到「擁抱矽島」，全球資本、技術落地台灣。（路透檔案照）

今年全年有望破紀錄

今年Q1外資投資前三大類別（資料來源︰經濟部投審司 製表整理︰財經新聞群組）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據經濟部投審司最新統計，今年首季外資來台投資衝破六十億美元、年增一七〇％，全年有機會打破歷史紀錄。經濟部分析，台灣共歷經四波外資投資高峰，從二〇〇六到二〇〇七年第一波的「金融私募併購」，近年來進入第四波的「AI（人工智慧）晶片擴產」，型態已從早期的「財務套利」逐步升級到「擁抱矽島」。

Q1外資投資衝破60億美元 年增170％

以年度投資破百億美元來看，第一波外資來台高峰在二〇〇六到二〇〇七年，二〇〇七年更達一五三億美元歷史最高，主要來源是荷蘭、美國、英屬維京群島。聚焦金融併購與系統台，包括美商凱雷（Carlyle）等私募基金大舉收購東森、凱擘等有線電視系統與渣打併新竹商銀等。

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第二波是二〇一八到二〇一九年，主要來源是丹麥、荷蘭、英屬開曼群島。聚焦離岸風電與軟體增資，例如丹麥沃旭與哥本哈根基礎建設（CIP）資金大舉匯入；荷商ASML持續增資。

第三波是二〇二二到二〇二三年，主要來源包括荷蘭、新加坡、美國。聚焦高階半導體與資料中心，例如荷商ASML擴大林口基地；美商Google與Microsoft增資雲端資料中心；新加坡則來自美光（Micron）亞太總部布局。

AI晶片擴產潮

全球資本、技術落地台灣

第四波從二〇二五年開始，主要來源是新加坡、荷蘭、日本，聚焦AI記憶體擴產與相關設備，包括新加坡美光（Micron）四十三．三億美元債權轉股權案；荷蘭設備商與日商半導體化學材料商的增資。

Q1投資電子業44.7億美元

今年首季外資投資達六十．九億美元，較去年同期二十二．五億美元大增一七〇％，製造業占四十六．三億美元，其中的電子零組件製造業投資就達四十四．七億美元。

官員分析，相較私募股權基金的「財務投資」，最新一波高峰聚焦「實體設備與廠房（AI基礎設施）」投資，含金量與戰略意義更強；這不再只是單純的資金流動，而是全球AI戰略物資（晶片）生產基地的資本與技術落地台灣。

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