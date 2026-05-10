通膨焦慮升溫 美消費者信心跌至歷史新低

中東戰爭引發高油價、供應鏈干擾憂慮，美國5月密西根大學消費者信心指數跌至歷史新低。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國四月遠高於預期的就業報告，再次顯示聯準會（Fed）的當務之急是一般民眾越來越難以承受的生活成本上升，此發展壓縮降息空間，也使得消費者信心指數跌至歷史新低。

CNBC報導，美國八日公布，四月新增十一．五萬人非農就業人口，遠高於預期的五．五萬人，顯示美就業情勢趨穩，足以降低降息壓力。

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然而，通膨狀況並不樂觀，進而促使聯準會採取較鷹派立場。高盛分析師羅斯納說，「基於就業市場似乎回到正軌，聯準會將轉而關注抑制通膨上升的風險」。

芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比八日表示，對當前的通膨趨勢感到憂慮，「我們已連續五年通膨高於聯準會的二％目標，去年打擊通膨沒有進展，而過去三個月不降反升」。

密西根大學調查顯示，本月消費者信心指數初值降至四十八．二，從四月終值四十九．八下滑，也低於路透預期的四十九．五，並創一九五二年十一月有紀錄以來最低點。

中東戰爭引發高油價、供應鏈干擾

密大消費者調查主任徐薈安說，民眾持續感受成本壓力，主因在汽油價格升高，除非供應鏈干擾完全解決、能源價格下降，否則中東緊張降溫不可能提振消費者信心。

事實上，中東戰爭不僅衝擊原油供應，也讓企業難以取得肥料、氦氣與鋁等關鍵大宗商品，結果推升相關商品零售價格。

全球供應鏈壓力指數 創4年新高

紐約聯邦儲備銀行公布的全球供應鏈壓力指數顯示，四月數據從三月的〇．六八飆升至一．八二，創二〇二二年以來最高水準。

紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯說，「這與二〇二一年全球經濟從疫情復甦時，所經歷的嚴重短缺與供應鏈干擾狀況如出一轍」。

達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根也呼應該疑慮，「中東衝突升高供應鏈干擾拖長或反覆發生的可能性，從而進一步造成通膨壓力」。

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