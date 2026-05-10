台積電備胎 蘋果部分晶片交英特爾生產

華爾街日報報導，蘋果已與英特爾達成初步協議，將委託其代工生產部分電子產品晶片。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，知情人士透露，蘋果已與英特爾達成初步協議，將委託其代工生產部分電子產品晶片。報導說，兩家公司已進行一年多的密集談判，於近幾月達成正式協議。

華爾街日報：雙方談判一年多 近期達初步協議

在傳出該消息後，英特爾八日股價飆漲十四％至一二四．九美元，創新高紀錄，今年以來其股價已漲二一七．一五％。

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彭博報導，十餘年來，蘋果將設計的系統單晶片委託台積電，以最先進製程在台灣製造，其最新型的iPhone手機與Mac電腦都是採用三奈米製程。

受限台積電爆單 庫克坦承晶片短缺

然而，即使全球最大晶片採購商之一的蘋果也不能豁免於供應鏈的干擾問題。在人工智慧（AI）資料中心大舉建設，以及適用本地執行AI模型的Mac需求優於預期之下，出現嚴重的晶片短缺問題，這凸顯蘋果考慮其他供應商的必要性。

蘋果高層在近期季度財報會議上討論該議題，並指iPhone與Mac的晶片短缺已限制公司的成長。執行長庫克說，「我們供應鏈的彈性較往常低」。

然而尋找其他供應商並非易事，英特爾與三星皆無法提供台積電那樣的先進製程產能與良率，這也正是台積電能成為代工龍頭以及蘋果最關鍵供應鏈夥伴的原因。

川普助攻 力促半導體回流美國

華爾街日報指出，去年夏季，川普政府以九十億美元聯邦撥款入股英特爾，掌握英特爾十％股份，進而促使蘋果與英特爾展開代工談判。

過去一年間，美國商務部長盧特尼克頻繁會見科技大廠執行長，遊說他們與英特爾進行業務合作，這些首長包括庫克、特斯拉創辦人馬斯克，以及輝達執行長黃仁勳。

去年輝達向英特爾注資五十億美元，英特爾將為輝達生產數據中心的中央處理器（CPU）。上月馬斯克也與英特爾共同宣布，將在德州興建晶圓廠，這是馬斯克Terafab計畫的一部分，旨在為特斯拉、XAI與SpaceX生產晶片。

英特爾執行長陳立武上任後，斥鉅資推動英特爾14A先進製程，並延攬台積電前資深副總經理羅唯仁，此舉也引發了台積電的法律訴訟。

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