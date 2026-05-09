飆股幕後》市場復甦超速 上修今年營運 環球晶近月飆漲近1倍

環球晶股價一個月來飆漲一倍，漲勢驚人。圖為環球晶美國德州廠內部。（資料照）

記者洪友芳／特稿

矽晶圓大廠環球晶（6488）受惠市場需求回溫與類股輪漲，近期股價表現強勁，昨一度衝高達842元，最後收在802元，上漲9元；從4月初低點407元起算，一個月來環球晶股價飆漲一倍，漲勢驚人。

環球晶上季原預估，AI相關應用是半導體主要成長動能，非AI領域包括電源管理、車電及工業應用經歷庫存調整後，也出現初步復甦，預期今年對矽晶圓產業是溫和成長年，價格也將逐步改善，環球晶以美元計，營收將與去年持平或小幅成長。

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不過，環球晶近日法說會釋出更樂觀的訊息，指出近期市場復甦速度超過預期，目前除了12吋先進製程稼動率維持滿載，8吋、6吋中小尺寸晶圓稼動率也明顯提升，但依終端市場應用類別不同，呈現不均衡的向上復甦態勢，環球晶預期今年營運將逐季往上，全年營運可望超越去年。

環球晶第一季營收139.85億元、季減3.6%；毛利率20.8%、季減4.9個百分點；稅後淨利18.96億元、季減14%，每股稅後盈餘3.97元，為近三季新低。環球晶指出，第一季為這波景氣週期的底部，目前從客戶端觀察到多項正向訊號，顯示需求改善更為顯著。

對於價格方面，環球晶看好今年下半年無論現貨與合約價格趨勢都將向上，既有合約價格維持不變，新合約將因應全球成本上升、規格更嚴格與更複雜化，預期新合約價格將比目前為高。

從4月低點以來，外資大買環球晶近3萬張、投信買超逾1萬張，推升環球晶股價大漲，不過環球晶股價漲幅大，但4月營收不增反減，投資人需留意短線修正可能性。

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