盤勢分析》外資空單再創新高 短線仍需留意風險

聯發科力撐大盤，台股跌幅收斂。（記者卓怡君攝）

美伊已進入談判階段，但零星衝突仍持續牽動市場緊張情緒，美股四大指數收盤回落，台股昨日早盤企圖再向上攻堅，但經過本週急漲後，上檔賣壓大舉出籠，記憶體、矽光子、ABF載板等相關個股急殺跳水，高價股與近期漲多個股壓力沉重，南電（8046）、智邦（2345）、金像電（2368）盤中被摜至跌停，台達電（2308）重挫，加權指數一度狂瀉801點，回測5日線，引爆「多殺多」的恐慌情緒，所幸低接買盤進場，聯發科（2454）力撐大盤，台股跌幅收斂，加權指數終場下跌329.84點，收在4萬1603.94點，成交量約1.29兆元，本週台股大漲2677.31點，漲幅達6.87%。

群益期貨分析，台股昨日早盤回測5日線後，多空拉鋸震盪，受美伊零星衝突影響，台股修正整理，但在電子AI熱潮持續下，短線台股的拉回仍可以樂觀操作。

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國票證券表示，隨著下週美國4月CPI將公布，市場開始擔憂高油價恐推升通膨壓力，進一步干擾聯準會降息節奏，因此在台股高檔狂奔之際，近期才追價進場的標的，宜先行減碼，靜待後續震盪拉回後再重新布局。

三大法人昨合計賣超200億元，其中外資賣超120.8億元、投信買超21.1億元、自營商賣超100.3億元；外資台指期淨空單昨增加3398口，累積外資台指期淨空單達5.45萬口，再創新高。（記者卓怡君）

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