世芯-KY看好Q3營收爆發 旺到2029年

世芯看旺未來營收表現。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠世芯-KY（3661）昨召開法說會，世芯董事長沈翔霖表示，隨著北美客戶3奈米AI加速器即將邁入放量出貨階段，預期自第三季起，營收與獲利將呈現非常強勁的季成長，營收將於下半年爆發，至於2奈米AI加速器新專案將於年底前完成Tape-out（設計定案），全年營收可望創下新高，在AI與高速運算（HPC）需求強勁帶動下，營運可望一路強勁成長至2029年。

沈翔霖指出，AI晶片的製程節點技術，正加速由N5（5奈米）／N3（3奈米）朝向N3／N2（2奈米）推進，持續鎖定北美雲端服務大廠多項ASIC設計專案機會，對今年營收成長深具信心。

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世芯第一季毛利率優於預期，突破50%大關來到50.2%，第一季淨利4510萬美元，季減6%，年增2%，第一季每股稅後盈餘17.55元。

勤誠今年逐季成長 全年樂觀

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI發展如火如荼，伺服器機殼大廠勤誠（8210）總經理陳亞男昨指出，因客戶需求持續擴大，加上機箱、機櫃零組件2產品線持續放量，第二季持續強化產能布局與備料，迎接下半年出貨高峰，今年有望逐季成長、全年樂觀。

勤誠第一季獲利表現不俗，每股稅後盈餘（EPS）10.73元，第一季伺服器機殼產品營收比重達99.6%。陳亞男指出，機櫃零組件接獲2家北美CSP的液冷機櫃專案，全年機櫃營收拚逾一成。

陳亞男表示，馬來西亞量產廠將如期在第三季啟動，美國量產廠則在2027年下半年到位。勤誠從單機轉向「系統」思維，助客戶進行系統級協同設計，奠定未來成長動能。

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