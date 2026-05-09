台積電4月營收 4107億 歷史次高

台積電昨公布4月合併營收4107.26億元，創歷史次高。（路透檔案照）

前4月營收年增29.9% 創同期新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）受惠高效能運算（HPC）與AI需求帶動先進製程、先進封裝動能持續強勁，昨日公布4月合併營收達4107.26億元，月減1.1%、年增17.5%，創歷史次高；累計今年前4月合併營收達1.54兆元，年增29.9%，創同期新高。

台積電與索尼半導體解決方案公司（Sony）昨並宣布雙方已簽署一份不具約束力的合作備忘錄，為研發與製造下一世代影像感測器建立策略合作關係。根據協議合作意向，Sony和台積電擬成立一合資公司，並由Sony持有多數股權及控制權，此合資公司預計在Sony位於日本熊本縣合志市新設廠房建置研發與生產線。

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台積電表示，透過此合資公司，雙方盼能藉由Sony的感測器設計專業，台積電的製程技術和卓越製造優勢拓展合作，以強化影像感測器的效能。隨著合作備忘錄的簽署，雙方就此合資公司的潛在投資進行商議。

聯電4月營收226.6億 三年半以來新高

聯電（2303）昨公布4月合併營收為226.6億元，月減8.78%、年增10.8%，創三年半以來新高。展望第二季，聯電日前指出，受惠通訊領域需求明顯回溫，電腦、消費性電子與工業市場的穩健需求，預期8吋與12吋晶圓出貨量皆將顯著成長，晶圓出貨量預估將季增7%~9%，以美元計平均售價（ASP）將微增1%~3%，毛利率持穩在約30%，產能利用率將提高至80%之上。

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