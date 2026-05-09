京華城套利30億 沈慶京求刑26年》無視法律意見 董事會失能淪背書功能

台北地檢署偵結京華城土地交易案，威京集團主席沈慶京涉非常規交易、特別背信及洗錢等罪，合計求刑26年。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕京華城土地歷經三次公開標售均流標，底價由三八〇億元逐步降至三六〇億元仍無人投標，第四次降至三四二億元後，中石化旗下鼎越才在短期內改變立場，決定獨資參與三七二億一萬元標案。但中石化原本並無購地計畫，亦曾評估採合作開發或分潤模式，卻在集團資金壓力下急速轉向。

檢方調查，鉅業法律事務所出具的法律意見書，曾明確示警威京集團主席沈慶京及中石化前董事長林克銘等人，本案投標與價格設計恐有不利益公司且違反常規交易的風險；但時任董事長、獨立董事及多名高階主管仍未進行實質審查或調整方案，反而依既定規劃持續推進授權流程；即便內部文件已提示財務壓力、估價異常及投資報酬率過度樂觀等疑慮，相關意見仍未被納入實質決策討論。

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面對專業幕僚提出風險疑慮，沈慶京未採納，反而多次以粗話責罵相關主管，堅持推動。在其強勢主導下，原應發揮監督功能的鼎越董事會形同失能；受指派出任董事的朱亞虎、余建松等人則未經實質審議即通過預付案。

估價涉配合交易需求形成「作價結構」

另，在未取得銀行融資承諾、財務評估亦未完成的情況下，鼎越仍倉促進場投標，並由多家估價報告拉高價格區間作為依據，其中最高估值達三七五億元。相較賣方估價約二七六億元至二八五億元，落差明顯，部分估價涉及調整成本、容積率與權重設定失衡，已非一般專業判斷，而是配合交易需求形成的「作價結構」。

檢方認為，本案投標價格的決定並未經鼎越公司董事會實質討論，而是先行預擬議事錄結論後，再以形式開會方式通過授權架構，實際上已將決策權集中於特定人士，最終投標價格由沈慶京直接決定，再由相關人員依指示填寫標單完成投標程序，使董事會僅具形式背書功能。

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