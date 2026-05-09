京華城土地交易案起訴 沈慶京求刑26年》實控買賣三方公司 小沈搬股東錢還債

一表看懂／沈慶京如何套利30億（資料來源︰北檢起訴書 圖︰資料照 製表整理︰記者劉詠韻）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署偵結京華城土地交易案，威京集團主席沈慶京為解套龐大債務壓力，在京華城土地歷經多次流標後，強行扭轉子公司中石化決策，主導由集團體系內鼎越開發參與投標，使原本無意參與的中石化公司轉為承擔投標與資金籌措風險，最終更因資金調度失衡，支付三億元違約補償費。

台北地檢署偵結京華城土地交易案，威京集團主席沈慶京涉非常規交易、特別背信及洗錢等罪，合計求刑26年。（資料照）

強行扭轉中石化決策 主導鼎越投標

起訴書提到，沈慶京於案發期間兼任中石化最高顧問、鼎越董事長及京華城顧問，長期支領報酬，對三家公司具實質控制力。

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檢方調查，中石化內部準備時間僅約一個月，財務與投資評估倉促進行，相關成本分析被刻意壓低以維持獲利假象，但實際評估結果顯示獲利空間大幅縮減，內部財務部門亦認為投報率過度樂觀。

儘管部分董事及主管提出資金壓力與風險疑慮，決策仍在沈慶京主導下推進，最終由鼎越進場投標。隨後中石化在尚未取得完整融資承諾情況下參與交易，導致資金調度緊張，並衍生後續需增資及違反內部程序情形，鼎越為此需額外支付數億元補償金予京華城公司。

在估價部分，賣方估值約二百七十餘億元，但買方委託估價逐步上修至三百四十億元以上，最高達三百七十餘億元，最終標價為三百七十二億一萬元。檢方認為，相關估價在成本調整、容積率及權重設定上標準不一，甚至出現矛盾，已非正常專業差異，而涉配合作價抬高價格。

多名獨立董事及高階主管明知價格偏離行情，仍未實質審查，董事會決議流於形式，甚至先行形成結論再補程序；最終投標文件由沈慶京拍板，並要求以手寫方式完成。

主導提前分潤

2.5億流入沈個人帳戶

在「提前分潤」部分，鼎越原依契約須於取得建照後始得分配增額容積利益，但在沈慶京主導下提前支付五億元，其中二．五億元流入其控制的關聯企業及個人帳戶，並透過多層帳戶轉匯與支票兌付形成資金流轉；鼎越則為籌資向銀行借款，額外支付逾四三〇〇萬元利息，由公司及股東承擔。

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