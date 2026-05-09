台韓晶片掌握定價權 翻轉全球AI權力重心

一波新的投資熱潮卻大舉湧向亞洲科技類股，亞洲三大最有價值的公司，包括台積電、三星電子與SK海力士，全是晶片製造商，近期創紀錄的財報凸顯他們在AI供應鏈中的關鍵地位。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，在全球人工智慧（AI）牛市看似動能不足之際，一波新的投資熱潮卻大舉湧向亞洲科技類股，亞洲三大最有價值的公司，包括台積電、三星電子與SK海力士，全是晶片製造商，近期創紀錄的財報凸顯他們在全球人工智慧（AI）供應鏈中的關鍵地位。

台積電、三星、海力士 亞洲3大最有價值公司

三星上一季半導體營收成長近五十倍，南韓綜合股價指數（KOSPI）在六個多月內翻漲一倍；散戶與機構投資人蜂擁而入，四月下旬達創紀錄的二十五兆韓元。

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大型投資人認定亞洲晶片業者與其供應商可從AI中獲利豐厚，買進相關類股，反觀矽谷巨頭在晶片與技術上的鉅額支出，被視為風險標的。分析強調，美國科技七巨頭都是台積電、SK海力士與三星的客戶，這三家亞洲晶片製造商也向AI產業支柱輝達銷售硬體。

富邦投信董事長黃昭棠直言：「現在是AI供應商的賣方市場，輝達憂心的不是價格、而是無法確保產能；尤其在設定產品價格及轉嫁成本部分，台灣擁有強大實力。」

木星資產管理投資經理人康拉德也指出，亞洲晶片製造商已與客戶簽署多年期長約，顯示AI週期可能遠比許多人預期還要長。

資金湧入也推升AI供應鏈幾乎所有的股票上漲，作為晶片製造中心的亞洲，成為這波榮景的核心。三星今年以來股價漲逾二倍，本週繼台積電之後，市值突破一兆美元門檻，而SK海力士十六個月前市值不到一千億美元，如今逼近八千億美元。

AI個股大漲的外溢效應也帶動台灣與南韓經濟成長。台灣第一季GDP（國內生產毛額）年增十三．六九％，是近四十年來最快增速，而南韓年增一．七％，也是近六年最快增速。

野村投信投資策略部副總經理樓克望（Chris Lo）直言，「這一切都建立在AI上」；雲端服務供應商資本支出今年將成長七十％，且還有上修空間，「許多台廠產能已經滿到整個二〇二七年」。

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