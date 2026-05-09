AI需求遍地開花》4月出口676.2億美元 年增39％

近1年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處 製表：記者鄭琪芳）

財政部：台灣與AI同行 估上半年出口創歷年同期最高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布四月出口六七六．二億美元，創歷年單月次高，年增三十九％，連續三十個月成長；前四月出口二六三三．五億美元，創歷年同期新高，年增四十七．八％，為歷年同期次大增幅。財政部表示，資通產品從上月出貨高峰回落，四月出口月減十五．七％，但仍創史上次高；受惠於「與AI同行」基調延續，上半年出口淡季不淡，預估五月出口六七八億至七〇九億美元、年增三十一％至三十七％，上半年出口創歷年同期最高規模及第二大增幅，應是「板上釘釘」。

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財政部昨日公布四月出口六七六．二億美元，創歷年單月次高，年增三十九％，連續三十個月成長；台灣受惠「與AI同行」，上半年出口估創歷年同期最高

。（資料照，記者羅沛德攝）

四月進口則為五三二．七億美元，創歷年單月次高，月減九．六％、年增二十九．二％；前四月進口一九六〇．五億美元，創歷年同期新高，年增三十三．二％。出、進口相抵，前四月出超六七三億美元，創歷年同期新高，年增三六二．七億美元，其中對美國出超高達六九〇．二億美元。

財政部統計處長蔡美娜說明，四月出口年增三十九％，可歸納四個原因，包括：全球AI基礎建設如火如荼推展，對相關產品需求維持高檔；新世代AI運算系統量產，加上部分科技新品進入拉貨週期；電子產業鏈供給偏緊，來自價格面推升壓力增強；科技業通膨壓力及中東局勢僵持，帶動提前拉貨或急單效應。

記憶體出口年增1.6倍 傳產回溫近4年最佳

主要貨品中，科技產品外銷維持強勁，伺服器、顯卡出貨熱度不減，資通與視聽產品年增六成二最多，電子零組件增三成九居次，其中記憶體出口延續爆發性成長、年增一．六倍；傳產也有些轉機，四月出口平均年增六．四％、為近四年最佳，其中礦產品、塑橡膠因油價上漲各年增十二．七％及五．六％。累計一至四月，資通、電子零組件出口合計年增六成六、占總出口比重七十八．六％。

美歐出口年增逾6成 五大市場出口連8升

另，對五大市場出口連八月同步上揚，為COVID-19疫情後首見，主因AI需求遍地開花、科技產業在AI浪潮具關鍵利基及全球供應鏈重組等，四月對歐、美出口均年增六成四，對愛爾蘭及匈牙利更年增九．五倍及三．六倍。累計一至四月，對美出口增八成九最多，出口占比三十三．一％、創三十六年新高，對中港出口增幅二十三．三％較低。

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