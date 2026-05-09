主導中石化買地 價格明顯高於市場 京華城套利30億 沈慶京求刑26年

威京集團主席沈慶京涉用京華城土地套利30億元，台北地檢署昨偵結起訴，對沈求刑26年。（資料照）

〔記者劉詠韻、陳永吉／台北報導〕威京集團主席沈慶京因身陷巨額賭債與債務壓力，利用實質掌控公司的權力，讓中石化以三七二億元買回京華城土地，將公款轉化為私人分潤與洗錢資金，空殼公司涉藏匿非常規交易犯罪所得約二十九．四億元。台北地檢署昨偵結起訴沈慶京、前經濟部長陳瑞隆、前國策顧問朱雲鵬、鼎越開發執行副總張嘉文，以及沈慶京之子沈輝庭共十三人；其中，沈慶京涉非常規交易、特別背信及洗錢等罪，合計求刑廿六年。

沈陷巨額債務 推動非常規交易

設空殼公司藏匿 公款轉為私人

中石化昨晚發布重大訊息表示，待收到正式起訴書後，徵詢律師專業意見進行後續處理。

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起訴書指出，京華城自二〇〇一年營運以來長期虧損，並背負龐大聯貸債務，財務壓力沉重。沈慶京同時長期涉足海外賭場並累積鉅額賭債，至二〇一八年前後，個人賭債與關聯企業負債合計一八一．八億元；檢方認為此為後續交易決策的重要背景。

檢方調查，中石化原本並無投標京華城土地計畫，但因多次流標及整體債務壓力，最終改為獨資投標，由子公司鼎越以高額金額標得土地，價格明顯高於市場行情。

沈慶京等人為使交易形式合法化，涉嫌透過操控估價及形式化董事會程序，以不符營業常規之評估報告作為投標依據，推動非常規交易，致中石化及鼎越承擔重大財務風險並受損逾數十億元。鼎越取得土地後，另提前支付增額容積分潤款，其中部分資金流入沈慶京及關聯企業帳戶，構成不利益交易。

沈慶京等人涉嫌透過境內外公司與帳戶層層轉帳，將非常規交易所得轉入銳亮台灣分公司帳戶，以隱匿資金來源與流向，涉犯洗錢罪。

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