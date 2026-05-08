財經青紅燈》1年2580億最終誰扛？

今年五一遊行，勞團聚焦新制勞工退休金，喊出雇主提撥率由6%逐步翻倍至12%；以新制勞退約780萬人、平均月提繳工資4.6萬元推算，提撥率翻倍後，整體雇主負擔估每年增加2580億元、約占台灣GDP的1%。這筆錢最終誰來扛呢？（資料照，記者王藝菘攝）

今年五一遊行，勞團聚焦新制勞工退休金，喊出雇主提撥率由6%逐步翻倍至12%；以新制勞退約780萬人、平均月提繳工資4.6萬元推算，提撥率翻倍後，整體雇主負擔估每年增加2580億元、約占台灣GDP（國內生產毛額）的1%。這筆錢最終誰來扛呢？

站在勞工立場，退休保障當然越多越好，但一條牛可剝幾層皮？雇主除了新制勞退提撥6%，也得負擔7成勞保就保費率、約8.75%，另6成健保費率加上平均眷口數、約4.84%；若新制勞退提撥率再增加6%，雇主平均負擔每位員工法定勞動成本達25%。

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台灣中小企業占比98%、就業人數占8成，新制勞退提撥率翻倍，全台逾170萬家中小企業當然衝擊不小。就算是台股公司也會有壓力，從2025年財報來看，45%到50%台股公司淨利率超過6%，集中在半導體、IC設計與金融股等；淨利率介於零到6%約35%到40%，大多是傳統代工、下游電子組裝（EMS）、基礎金屬及傳統紡織等；虧損經營占比10%~15%，多是處於景氣循環谷底的產業或新創生技等。

企業經營非慈善事業、理當將本求利，「慣老闆」令人討厭，但現實就是薪資訂價權大多在資方，雇主可以勞健保與退休金等法定勞動成本過高為由，凍結調薪空間；也可縮減獎金、三節禮金或加班費，來維持營運；服務業與餐飲業也可能透過漲價抵銷成本，進而推升通膨。

所以，當新制勞退提撥率翻倍，一年多出的2580億元誰來扛？是資方嗎？其實很難說。勞工團體或公共政策參與平台常有類似提議，甚至不只翻倍、還有翻2倍等建議；以新加坡中央公積金為例，雇主提撥率17%、勞工自提20%，且還逐步調升勞工與雇主提撥率，來強化高齡就業者的退休保障。試問台灣勞工願意接受嗎？（高嘉和）

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